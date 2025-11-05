Започна годишната конференция на Военната академия „Г. С. Раковски“, посветена на повишаването на националната устойчивост

Заместник-министърът на отбраната Радостин Илиев откри днес, 5 ноември, годишната конференция на Военната академия „Г. С. Раковски“.

В своето приветствие към участниците той подчерта изключителната актуалност на темата на форума „Повишаване на националната устойчивост: напредък, предизвикателства и път напред“ в контекста на съвременната геополитическа реалност. „Свидетели сме ежедневно на конфликти и кризи от най-различен характер и мащаб, които правят средата за сигурност динамична, трудна за предсказване и изцяло различна от тази, с която сме свикнали да работим“, каза заместник-министър Илиев.

„Предвид динамиката на развитието на темата с устойчивостта настъпиха много промени през последните години. Дискусията в НАТО и ЕС се води на изцяло стратегическо ниво“, отбеляза още той и допълни, че по линия на ЕС са създадени редица стратегии, някои от които съвсем нови и конкретни.

Заместник-министър Илиев поздрави Военната академия за организацията на форума и пожела успешни и задълбочени дискусии в отделните направления.

„В свят на динамични промени, комплексни кризи и нарастващи рискове, устойчивостта е стратегическа цел, но и гаранция за националната сигурност и развитието на обществото“, каза началникът на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор Стайко Прокопиев. Той подчерта, че Военната академия си е поставила цел да се утвърди като център за експертиза и стратегическо мислене по въпросите на устойчивостта.

Във форума участват представители на държавната власт, научните и образователните институции, бизнеса. Основните дискусии са насочени към готовността на България за справяне със съвременните предизвикателства от различен характер.

Facebook

Twitter



Shares