Националният Био Фест 2026 отвори врати в Ямбол: Българското биопроизводство набира скорост

Близо 20 сертифицирани български биопроизводители представят продукцията си, а за новата интервенция „Биологично животновъдство“ са кандидатствали 765 бенефициенти

Заместник-министрите на земеделието и храните Красимир Чакъров и проф. Крум Неделков откриха Националния Био Фест 2026 в Ямбол. Събитието е част от инициативите на Министерството за насърчаване на биологичното земеделие, българското производство и информирания избор на потребителите.

Фестивалът събира производители и потребители и представя разнообразието на българското биологично производство.

Близо 46 млн. евро заявени за биологично животновъдство

Зам.-министър Крум Неделков постави акцент върху ролята на биологичното животновъдство за устойчивото развитие на сектора, поддържането на пасищата и съхраняването на традиционните автохтонни български породи.

През тази година за първи път се прилага новата интервенция „Биологично животновъдство“.

За Кампания 2026 г. са кандидатствали 765 бенефициенти, със заявена площ от близо 89 хил. хектара и над 88 хил. животни. Заявената сума за подпомагане достига близо 46 млн. евро.

„Зад тези числа стоят хора, които всеки ден полагат усилия да произвеждат качествена храна и да съхраняват традициите на българското животновъдство“, заяви проф. Неделков.

Той увери, че Министерството ще продължи да създава условия за развитие на сектора и да подкрепя стопаните, които избират устойчиви практики и високи стандарти на производство.

Български биопроизводители с европейски отличия

Зам.-министър Красимир Чакъров посочи положителните тенденции в развитието на биологичното производство в България през последните години, включително по отношение на площите под контрол.

По думите му българското биопроизводство все по-успешно се утвърждава като източник на качествени продукти както на национално, така и на европейско ниво.

Чакъров припомни, че през миналата година „Биоферма Розино“ е получила европейско отличие, а през тази година „Био България“ е отличена като най-добър преработвател в Европейския съюз.

Според заместник-министъра наградите показват, че съвместните усилия за развитие и популяризиране на биологичното производство дават резултат.

Близо 20 биопроизводители представят продукцията си

Кметът на Ямбол Валентин Ревански благодари на Министерството на земеделието и храните за избора именно Ямбол да бъде домакин на Националния Био Фест през 2026 г.

В рамките на трите фестивални дни посетителите могат да се запознаят с продукцията на близо 20 сертифицирани български биопроизводители.

Сред представените продукти са масла, ядки и тахани, грозде и вино, мед, както и продукти от роза и лавандула.