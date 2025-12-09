Заместник-министър Самандов: Сигурността е основен приоритет на енергийната ни система

Десетгодишнината от създаването на международната магистърска програма по ядрена сигурност към УНСС беше отбелязана под патронажа на Министерството на енергетиката

„Сигурността е основна характеристика на енергийната система. 41% от електроенергията на България през изминалата година бе произведена от ядрена енергия от АЕЦ „Козлодуй“, а заедно с енергията от ВЕИ страната ни постига над 70% нискоемисионен енергиен микс“. Това заяви заместник-министърът на енергетиката Георги Самандов по време на честването на десетгодишния юбилей от създаването на магистърската програма по ядрена сигурност към УНСС, което се проведе под патронажа на министерството.

Заместник-министър Самандов отбеляза, че Министерският съвет се е ангажирал със специална програма, насочена към стимулиране на човешкия потенциал в сектор енергетика. В следващите няколко години държавата ще инвестира 4 млн. евро в различни образователни програми и инициативи, които да подготвят ново поколение експерти, готови да работят със сложните технологии на бъдещето.

Той подчерта и важността на това България да развива и надгражда своя 50-годишен опит в експлоатацията на ядрени съоръжения. Проектите за 7-и и 8-и блок на АЕЦ „Козлодуй“ са пример за тази амбиция, като целта е страната ни да бъде сред първите в Европа с работещ реактор с технологията AP 1000 на Уестингхаус. Успоредно с това се проучват и възможностите за разполагане на малки модулни реактори, подчерта в изказването си Самандов.

„Всички планове и технологии имат смисъл, само ако разполагаме с подготвени хора. Те са нашият най-ценен ресурс“, заяви заместник-министърът. По думите му Министерството на енергетиката ще продължи активно да подкрепя университетските програми, които развиват новото поколение енергийни специалисти – хората, които ще гарантират сигурността и стабилността на енергийната система през следващите десетилетия.

