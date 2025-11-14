Заместник-министър Янчев: Област Шумен отчита значителен напредък в развитието на биологичното земеделие

Област Шумен отчита значителен напредък в развитието на биологичното земеделие в страната.“ Това съобщи заместник-министърът на земеделието и храните Янислав Янчев при откриването на информационната среща от националната информационна кампания „Призвание: БиоЛогичен!“ в Шумен. Той уточни, че през 2024 г. в областта са регистрирани 164 биопроизводители, а сертифицираните площи са 5439,26 хектара. „Само за една година операторите са нараснали със 173%, а площите – с над 153%“, допълни заместник-министърът.

По думите му, под биологичен контрол вече са 896,86 хектара със зърнено-житни и фуражни култури, като при пшеницата, овеса и люцерната се наблюдава увеличение на площите. Тези с орехи, бадеми и лешници достигат 908,47 хектара, а с плодове и зеленчуци – 313 хектара. „Особено впечатляващ е ръстът при вишните – над двадесеткратно увеличение спрямо предходната година“, посочи още той.

При биологичното животновъдство, според него, темпът на растеж е сред най-високите в страната – с 24 нови оператора само за една година. Пчеларството продължава да укрепва позициите си в региона, като биологичните пчелни семейства са 21 611, което представлява ръст от 11,4% в сравнение с предходната година.

„Нашата цел е биологичното земеделие да се превърне в устойчив стандарт, а не в изключение. Областта ясно показва, че това е напълно постижимо“, каза в заключение зам.-министър Янчев, като благодари на присъстващите биопроизводители за тяхната работа и активност.

На срещата, събрала близо 150 земеделски стопани, експерти от Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие“ представиха актуалната информация за изискванията при биологичното сертифициране и възможностите за подпомагане. Присъстващите получиха разяснения относно прилагането на специфичните правила в биологичното растениевъдство и животновъдство, а в края на събитието се проведе активна дискусия и обмен на опит между фермери и институции.

Facebook

Twitter



Shares