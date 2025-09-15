Заместник министър-председателят Зафиров даде старт на новата учебна година в ОУ “Св.Кирил и Методий”в град Ихтиман

Заместник министър-председателят Атанас Зафиров даде старт на новата учебна година в Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ в град Ихтиман. Училището е едно от 250-те училища в страната партньор по програмата „Всеки ученик ще бъде отличник“ на Центъра за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“.

Атанас Зафиров, който е и председател на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси, заяви по време на откриването, че през новата учебна 2025-2026 година в училището ще се обучават общо 791 ученици, от които 91 първокласници.

Скъпи деца, искам да се обърна специално към вас. Гордейте се много, че прекрачвате прага на вашия нов дом – това е отговорност, която имате, защото най-голямото достижение е желанието на учениците да идват и да се учат, обърна се вицепремиерът към учениците от училището.

В своето слово вицепремиерът Зафиров се обърна и към родителите, като отбеляза, че най-доброто място за децата, са класните стаи. Именно в тях, те могат да получат равен старт в живота, отбеляза вицепремиерът Зафиров. Убеден съм, че всяко дете заслужава равен старт в живота, посочи още той.

Вицепремиерът пожела на добър час на учениците и техните учители. Гости на тържеството по повод новата 2025-2026 г бяха посланикът на Австрия Андреа Икич-Бьом, Кристина де Бройн, председател на УНИЦЕФ за България, Росица Иванова, директор на Регионално образование управление по образованието София област, Цанко Цаков заместник-областен управител на София, Тони Кацаров, заместник-кмет на град Ихтиман, както и Сара Перин, изпълнителен директор на фондация “Тръст за социална алтернатива”, която подкрепя програмата „Всеки ученик ще бъде отличник“.

