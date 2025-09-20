Заместник министър-председателят Атанас Зафиров заминава на официално посещение в Армения. Посещението е по покана на вицепремиера на Армения Тигран Хачатрян в периода от 20-23 септември 2025 г.

В Армения вицепремиерът Зафиров и водената от него делегация ще се включат в тържествата по повод Деня на независимостта на Армения, който съвпада като дата с обявяването на независимостта в България – 22 септември.

По време на посещението, Атанас Зафиров ще се срещне с министър-председателя на Армения Никол Пашинян, с вицепремиера Тигар Хачатрян, с министъра на високите технологии и промишлеността Мхитар Айрапетян, както и с председателя на групата за приятелство Армения-България в Народното събрание Бабкен Тунян.

В програмата са предвидени обиколки на Технологичния център TUMO и Инженерния град.

Вицепремиерът Атанас Зафиров е пет мандата председател на групата за приятелство с Армения в пет различни парламента, както и носител на Медал на благодарността, връчен му лично от президента на Армения.

Facebook

Twitter



Shares