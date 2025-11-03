Заместник-министър Дора Янкова обсъди с кметовете от области София, Софийска и Перник напредъка на проектите за саниране на жилищни сгради

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Дора Янкова се срещна с кметове на общини от областите София, Софийска и Перник. На срещата бе обсъден напредъкът по изпълнението на първия етап от Програмата за саниране, която се изпълнява със средства на Механизма за възстановяване и устойчивост. В тези три области се изпълняват 101 проекта на стойност 156 млн. лева. Бе изразено удовлетворение от изпълнените дейности в областите Софийска и Перник, както и от видимия напредък на проектите в Столична община.

Дискутирани бяха също проблеми в работата по проектите от общинските администрации, както и възникнали технически и административни въпроси, пред които се изправя местната власт при изпълнението им. Екипът от експерти на министерството даде разяснения за преодоляване на казуси, с които се сблъскват кметовете при изпълнението и спазването на поставените графици.

„Министерството на регионалното развитие и благоустройството продължава да разплаща на общините средствата по изпълнените дейности от Програмата. Трябва да са спокойни и строителите, и общините“, каза зам.-министър Дора Янкова.

„Всички сме един екип, който изпълнява много голяма национална задача“, подчерта тя и обясни, че цялата програма обхваща над 150 хиляди български граждани. По думите ѝ енергийното обновяване на жилищните сгради е от съществено значение както за хората, така и за местната власт. „Най-важното е да се намалят необходимите средствана издръжката на семействата и да се подобрят условията на живот“, каза още Дора Янкова и допълни, че „това е една от водещите дискусии в Европа – достъп до жилища инамаляване разходите за издръжката на дома в контекста на това, което се случва в Европейския съюз като цяло.“

Пред кметовете тя обясни също, че предстои разделяне на инвестицията, като средствата за проектите, които ще приключат до месец юни следващата година ще се изплащат от МРРБ, а за останалите одобрени проекти – от Българската банка за развитие по еднакви правила и критерии. Добрата новина е, че проектите към ББР ще могат да бъдат изпълнявани до 2029-та година.

„По този начин правителството успя да спаси всички средства за България по Програмата и хората да имат възможност да санират жилищата си“, подчерта заместник-регионалният министър.

Срещата е само част от поредица срещи, които заместник-министърът и екипът на инвестициятапредприемат с кметове от цялата страна, за да бъде проследена работата по процедурите за саниране и да се подпомогне местната власт при изпълнението на проектите.

