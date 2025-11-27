Заместник-министър Барбалов взе участие в Industry Forward Conference

Новата чиста индустриална сделка на ЕС е от изключително значение за икономическия прогрес и за развитие на конкурентоспособността, когато икономическите проблеми станат по-глобални и по-сложни, решенията за справянето с тях изискват да насочим вниманието си именно към иновациите.

Това заяви заместник-министърът на икономиката Дончо Барбалов, който участва в Industry Forward Conference в дискусионен панел – „Отражение на сделката за чиста индустрия върху бизнеса и икономическия растеж в България“. В конференцията участваха представители на водещи компании от индустриалния сектор, финансови институции, технологични и енергийни компании, представители на българските институции и др.

В рамките на дискусионния панел зам.-министър Барбалов напомни, че Министерството на икономиката и индустрията подготвя Национална индустриална стратегия за преработващата и минната промишленост, която ще бъде готова до средата на другата година и ще очертае насоките за развитие на индустрията у нас.

По негови думи в стратегията ще бъде отразена визията за развитие на индустриалната политика, съответната индустриална база, включително индустриалните паркове. Тази визия ще отрази вижданията на заинтересованите страни, за да подкрепи повишаването на технологичното ниво на българската индустрия и нейната конкурентоспособност.

„Една от целите на Министерството на икономиката и индустрията е да продължи да развива индустриалната политика, което от своя страна ще направи възможен дългосрочния растеж на българската икономика“, каза той.

Зам.-министър Барбалов подчерта, че европейските компании се разделят на две основни групи едните са традиционни консуматорски компании на енергия, ползватели, а другите са иновативни компании. „Трябва да намалим зависимостта си към полезни изкопаеми, много е важно в България да имаме продукция на метал и мед, те са изключително важни за нашата индустрия“, изтъкна зам.-икономическият министър.

Facebook

Twitter



Shares