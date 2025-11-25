Зам.-министър Витанова: През 2026 г. предвиждаме над 1 млрд. лв. за развитие на въглищните региони на България

Бизнесът, преквалификацията на кадри, рекултивацията на минни терени и новите мощности за енергия са сред основните акценти в програмата

България инвестира към момента над 1,6 млрд. лв. за развитие на въглищните региони само по линия на Програма „Развитие на регионите“ 2021–2027 г. (ПРР). В засегнатите от енергийния преход населени места вече се изпълняват проекти за 200 млн. лв., като през следващата година се предвижда бенефициентите да имат достъп до ресурс от над 1 млрд. лв. Това обяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на програмата Юра Витанова, която участва в семинар-дискусия на тема „Интегрирани подходи за справедлив преход“, организиран от Световната банка в качеството ѝ на партньор на МРРБ за аналитични услуги за интегрирано развитие. Зам.-министър Витанова представи основните акценти от българския план за справедлив преход, който към момента включва седем процедури, насочени към местните власти, бизнеса, гражданските и неправителствени организации.

Предстои да бъде финализирана оценката на проектите за диверсификация на малки и средни предприятия в областите Перник, Кюстендил и Стара Загора и още 10 прилежащи към тях общини, свързани с добива на въглища и производството на енергия от тях. Интересът е огромен – при наличен ресурс от 250 млн. лв. са подадени близо 2000 проекта на обща стойност 930 млн. лв. В процес на преглед са и проектите за изграждане на индустриални паркове. При осигурено финансиране от 149 млн. лв. са постъпили проекти за 455 млн. лв.

За подкрепа на работещите в засегнатите сектори чрез обучения за квалификация и преквалификация са предвидени 110 млн. лв., като до момента са сключени 56 договора, а в процес на оценка са още 24 проекта. „В края на този месец приключва кандидатстването по процедурата за модернизация на големи предприятия в региона на Стара Загора. Едрият бизнес ще получи над 462 млн. лв.“, информира заместник-министърът. Предвидени са и 405 млн. лв. за трансформация на минни терени. „Предстои до края на 2025 г. да обявим още две процедури – за подкрепа на фотоволтаични системи за МСП и за енергийна ефективност на публични сгради и пилотни инициативи за създаване на енергийни общности“, допълни Витанова.

Одобрени са и две нови процедури на стойност 263 млн. лв. Те са за развитие на водородни технологии в Стара Загора, а с 85 млн. лв. ще се подкрепи създаването на Център за научноизследователска и развойна дейност за отбранителни технологии и решения с двойно предназначение.

„През 2026 г., на база на резултатите от картографирането на косвено засегнатите работници, предстои да подготвим и обявим процедура за повишаване на квалификацията на засегнати граждани, базирана на идентифицираните от проучването нужди“, каза още Витанова.

Заместник-министърът подчерта, че форумът дава възможност на централната и местната власт, бизнеса и заинтересованите страни да се запознаят с добри стратегически проекти от целия свят. Те трябва да имат най-висока добавена стойност за конкретната територия, да създадат нови възможности за хората и в същото време да имат значителен положителен ефект за устойчивото икономическо развитие. „Дискусията се провежда в ключов момент от изпълнението на Програмата за развитие на регионите 2021–2027 г. Работим интензивно и координирано, за да успеем да насочим целия наличен ресурс от Фонда за справедлив преход към въглищните райони на страната, с което да гарантираме постигането на заложените цели“, отбеляза зам.-министър Витанова.

В рамките на семинара бяха представени успешни проекти от Испания, Германия, Гърция и Полша, които също работят по мащабни и амбициозни програми за справедлив преход във въглищните региони. И четирите държави имат развит добив на въглища и производство на електроенергия от тях. В момента те прилагат мерки, свързани със силна социална подкрепа за работниците, икономическо развитие на засегнатите населени места, образование, инвестиции във възобновяеми енергийни източници, предприемачество и др. Специален акцент бе поставен и върху рекултивацията на засегнати от минния добив терени, сгради и съоръжения.

Facebook

Twitter



Shares