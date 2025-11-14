Зам.-министър Витанова: България ще има модерен център за иновации в научноизследователска и развойна дейност за отбранителни технологии

Нови над 1 млрд. лв. ще бъдат достъпни за 40 градски общини и въглищните региони за саниране на блокове и модернизиране на здравни, образователни и социални сгради

България ще изгради модерен център за иновации в научноизследователска и развойна дейност за отбранителни технологии и решения с двойно предназначение. Той ще бъде ситуиран в района на област Стара Загора и ще бъде финансиран с 85 млн. евро от управляваната от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) Програма „Развитие на регионите“ 2021–2027 г. (ПРР 2021–2027). Това стана ясно в рамките на 9-ото заседание на Комитета за наблюдение на програмата, което се проведе в София и беше председателствано от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на програмата – ЮраВитанова.

Идеята е в центъра да се провеждат научни изследвания и да се разработват иновативни решения и технологии, включително за извличане на ценни материали от въглищните полета. Ще бъде създаден и обучителен център за подготовка на инженерни кадри в областта на отбраната. Ще се развиват също дигитализацията и цифровите технологии, както и внедряване на изкуствен интелект в отбранителния сектор. Така ще бъдат разкрити и нови работни места, пряко свързани с развитието на региона. Центърът е сред приоритетните цели и политики на ЕС за засилване на отбранителната сигурност w държавите членки.

„Намираме се в изключително интензивен период по изпълнение на Програмата, за да преодолеем и наваксаме пропуснатото закъснение от началото на програмния период“, посочи зам.-министър Витанова. Тя информира, че към днешна дата са факт първите договори по три от основните приоритети на Програмата „Развитие на регионите“ 2021–2027 г.

По Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ са сключени 51 договора на обща стойност 703 млн. лв. Одобрени са 44 концепции за интегрирани териториални инвестиции за почти 2 млрд. лв. по Приоритет 2 „Интегрирано териториално развитие на регионите“, който финансира инфраструктурни обекти в 40 градски общини. До края на годината ще бъде обявена и втора фаза за набиране на проектни предложения по мярката „Подкрепа за интегрирано градско развитие в 40 градски общини – 2“, след като членовете на комитета одобриха методологията, по която тя ще се изпълнява. Ресурсът е 983 млн. лв., с които ще се финансират четири мерки: енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, модернизиране на образователна, здравна и социална инфраструктура, както и за жилищно настаняване.

Зам.-министър Витанова отчете, че в най-напреднала фаза на изпълнение е Фондът за справедлив преход. Със 190 млн. лв. ще бъдат санирани 129 многофамилнижилищни сгради, за което вече има обявени обществени поръчки за избор на изпълнители. Очакванията са да се стигне до наддоговаряне на ресурса по мярката, което ще позволи да се сключат договори за саниране на блокове от резервния списък по процедурата за многофамилнижилищни сгради в трите въглищни региона и прилежащите 10 общини. Това включва 175 проектни предложения на обща стойност 123 млн. евро. Пред финал е и програмата за диверсификация на малкия и средния бизнес.

„Изключително ускорено се движи и оценката за изграждане на логистични паркове в областите Стара Загора, Кюстендил и Перник“, отчете още заместник-регионалният министър.

Юра Витанова информира членовете на Комитета, че до края на годината ще бъдат обявени още три процедури, които ще подкрепят строителството на фотоволтаични системи, социално-икономическа трансформация и развитие на енергийни общности. „Ще продължим да работим в режим на пълна мобилизация, за да успеем да изпълним всички набелязани мерки. Важно е да има такава и от страна на общините, за да изпълним по най-ефективния начин целите и индикаторите на Програмата. Планираме през следващата година да бъдат инвестирани близо 920 млн. лв., за да минимизираме всички рискове от загуба на средства“, заяви още зам.-министър Витанова.

Членовете на Комитета за наблюдение решиха още над 263 млн. лв. от Програмата да бъдат вложени в развитие на водородна индустрия в община Стара Загора. Средствата са предназначени за проектиране и изграждане на комплекс за производство на зелен водород, водородни зарядни станции, доставка на нови водородни превозни средства и водородни трейлъри за доставка на водород. От мярката ще могат да се възползват и училищата в региона, които ще осигурят училищни автобуси, задвижвани с водород.

Към момента от бюджета на ПРР 2021–2027 г. са договорени 30% или малко над 1,881 млрд. лв. Към бенефициентите са изплатени 354 млн. лв., което съставлява 5% от общия бюджет на програмата, а от ЕК са верифицирани 154 млн. лв., отчете по време на заседанието Ася Станкова – главен директор на Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“. Тя допълни, че по Приоритет 1, който финансира десетте най-големи български града, са подадени 64 проекта за 809 млн. лв., от които са оценени 51 проекта за 703 млн. лв. По втория приоритет за 40 градски общини, с ресурс от 1,553 млрд. лв., са подадени 35 проекта на стойност 1,233 млрд. лв. Подписани са договори за 11 проекта за 452 млн. лв., а други 22 проекта са одобрени и предстои да бъдат сключени договори за тяхното изпълнение.

Сключени са и договори за изпълнение на стратегическите проекти, които ще осигурят съвременен, модерен и екологично чист транспорт за гражданите в седем български общини. По тях 182 млн. лв. ще бъдат инвестирани в по-чист, безопасен и достъпен градски транспорт в общините Плевен, Велико Търново, Варна, Благоевград, Пловдив, Видин и Русе.

В заседанието участие взеха г-н Андреас фон Буш и Йорг Лакенбауер от ГД „Регионална и селищна политика“ на ЕК, кметове на общини, експерти от различни министерства, държавни организации, неправителствения сектор и др.

