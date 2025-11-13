Зам.-министър Витанова: 200 фирми от граничните региони на България и Сърбия ще бъдат включени в специални обучения и световни изложения

Над 33 млн. евро инвестиции и близо 1 милион жители на трансграничния регион са обхванати от мерките по Програма ИНТЕРРЕГ VI-A България – Сърбия за периода 2014-2020

Близо 6 млн. евро ще бъдат инвестирани по проект за индиректна подкрепа на бизнеса в пограничните региони на България и Сърбия. Средствата се осигуряват от управляваната от Министерството на регионалното развитие и благоустройството Програма ИНТЕРРЕГ VІ-А ИПП България-Сърбия 2021-2027 г. Това стана ясно по време на петото заседание на Комитета за наблюдение на Програмата, съпредседателствано от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Юра Витанова. Проектът, с акроним RESCALE, се реализира в партньорство между Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия, Търговско-промишлена палата на Сърбия и Научно-технологичен парк Ниш. Той цели да обедини общо 200 фирми от двете страни на границата, които ще преминат през десетки обучения, менторски програми, иновационни предизвикателства и международни изложения в четири стратегически области-интернационализация, зелена трансформация и екологично, социално и корпоративно управление (ESG), дигитализация и развитие на туризма. Целта е да се създадат нови възможности за растеж, иновации и устойчиви партньорства, които да направят региона по-конкурентоспособен и привлекателен за инвестиции. Един от очакваните дългосрочни ефекти е създаването на нови работни места и подобряване на условията на труд и живот в пограничните райони, така че хората да имат повече възможности да се развиват и да останат да живеят в региона. Това е първата по рода си инициатива, която с нови знания и умения подпомага малки и средни предприятия да работят заедно – от идеята до готов прототип на продукт или услуга.

„Намираме се в най-силната фаза на договаряне и изпълнение на програмата“, коментира зам.-министър Витанова. Тя отчете, че към днешна дата е активиран 100% от ресурса ѝ в размер на 38,1 млн. евро, като към момента са сключени 11 договора за изпълнение на проекти за над 16 млн. евро, или близо половината средствата, а делът на одобрените проекти достига 70% от бюджета на програмата.

Членовете на комитета одобриха и пакета документи за нова покана по Приоритет 1 „Конкурентен граничен регион“, насочена към стимулиране на иновации, заетост и устойчивост на местния бизнес. Тя е с бюджет от близо 4,2 млн. евро за подпомагане на малки и средни предприятия в пограничните региони на България и Сърбия за стимулиране на иновации, заетост и устойчивост на местния бизнес. От българска страна по поканата ще могат да кандидатстват фирми от областите Видин, Монтана, Враца, София-област, Перник и Кюстендил. Разширява се допълнително обхватът на допустимите сектори за подкрепа. Освен за работещи в сферата на преработваща промишленост, управление на отпадъците, информация и комуникации, професионални научно-технически дейности, хотелиерство и ресторантьорство, транспорт, здравеопазване, вече се включват и туризъм, транспорт и логистика, както и дейности в сферата на културата и спорта. С намаляването на минималните изисквания за бюджета на проектите се създава възможност и за участие на по-малки предприятия, които досега не отговаряха на финансовите критерии. Минималната заявена помощ на ниво проект е 100 000 евро, а на ниво партньор – 50 000 евро. Максималната подкрепа, която може да получи едно предприятие, е до 200 000 евро. Финансирането е в размер на 100% и не се изисква задължително самоучастие от българските кандидати.

Отчетен бе и постигнатият напредък и с останалите мерки, които подкрепят бизнеса в пограничния регион. В рамките на първата покана за представяне на предложения по приоритет 1 – „Повишаване на устойчивия растеж и конкурентоспособността на МСП и създаване на работни места в МСП, включително чрез производствени инвестиции“, с бюджет от малко над 5,6 млн. евро, са подадени 10 проектни предложения, от които 4 получават финансова помощ.

Сред акцентите бе и стратегическият проект за съвместно управление на риска от бедствия, реализиран с участието на вътрешните министерства на двете държави, Академията на МВР и Националната асоциация на доброволците в България. Той цели по-добра готовност и координация на институциите при природни и индустриални инциденти. Бюджетът му е 7,3 млн. евро, с които се осигурява обучение за специалисти, доброволци и граждани, обмен на опит и доставка на специализирано оборудване. Зам.-министър Витанова отбеляза, че по проекта има значителен напредък.

Членовете на Комитета одобриха Окончателния доклад за изпълнение на Програмата за периода 2014–2020 г. Зам.-министър Юра Витанова отчете, че по нея в населените места от двете страни на границата между България и Сърбия са изпълнени 118 проекта, насочени към младежта, инфраструктурата, туризма, културното наследство и опазването на околната среда. „Благодарение на тези инвестиции близо милион жители на трансграничния регион се възползваха от европейската солидарност, а инвестираните средства възлизат на 33 млн. евро или 96% от общия бюджет на програмата“, посочи Витанова. „Благодаря за отдадеността и професионализма на всички наши бенефициенти, дългогодишните ни партньори от Националния орган в Министерството на европейската интеграция на Сърбия, екипа на Съвместния секретариат в София и Ниш и не на последно място подкрепата на Европейската комисия. Резултатите ясно показват, че когато усилията са общи, границите не са преграда, а мост за сътрудничество и растеж“, каза още тя.

Заседанието беше съпредседателствано от г-н Неманя Мартинович, ръководител на Националния орган от Министерството на европейската интеграция на Република Сърбия. Г-жа Маргарита Грънчарска-Де Мюнк, представител на ГД „Регионална и градска политика“ към Европейската комисия поздрави партньорите от двете страни за високото качество на изпълнението и устойчивите резултати на Програмата.

