Зам.-министър Василева: Сътрудничеството между България и Китай в областта на земеделието и храните се развива активно и се разширява

През последните години традиционно доброто сътрудничеството между България и Китай в областта на земеделието и храните се развива много активно и постоянно се разширява“.

Това каза заместник-министърът на земеделието и храните д-р Лозана Василена при откриването на Българо-Китайски бизнес форум, който се провежда в рамките на Осемнадесетата сесия на Българо-китайската междуправителствената комисия за икономическо сътрудничество в София. Тя изрази своята увереност, че провеждането на сесията ще допринесе за очертаване на конкретни способи и форми за развитие на интензивното и всеобхватно двустранно сътрудничество във всички области.



„През 2023 г. търговията със селскостопански и хранителни стоки между България и Китай достигна рекордната стойност 640.6 млн. щ. д., като стойността на българския аграрен износ за китайския пазар нарасна двойно на годишна база до 517.6 млн. щ. д.“, изтъкна заместник министърът и подчерта, че през 2022 и 2023 г. България заема първо място сред страните от Централна и Източна Европа по отношение износа на земеделски и хранителни стоки за Китай.



Тя припомни, че през последните години МЗХ и Българската агенция по безопасност на храните, съвместно с Генералната митническа администрация на Китайската народна република, работят интензивно за приключване на процедурите за изпълнение изискванията за внос в Китай на редица български селскостопански и хранителни продукти.



„Започнати са 39 такива процедури, като 12 от тях вече са приключени с официално одобрение на съответните сертификати“, посочи д-р Василева и изрази увереност, че приключването на останалите процедури ще създаде условия за значително увеличаване на българските селскостопански и хранителни продукти, изнасяни за Китай.



Заместник-министърът подчерта и важното значение на Центъра за насърчаване на сътрудничество в областта на селското стопанство между Китай и страните от ЦИЕ, който от откриването си през 2015 г. в София се доказа като важен инструмент за насърчаване на сътрудничеството между Китай и страните от ЦИЕ в областта на земеделието и храните.



Заместник-министър Василева приветства и успешната дейност на китайски фирми в България, в областта на земеделието и преработвателната промишленост.



В заключение, тя още веднъж изрази своята увереност в постигането на ползотворни резултати от провеждането на Българо-китайския бизнес форум и утрешната 18-та сесия на Българо-китайската междуправителствена смесена комисия за икономическо сътрудничество.



В откриването на форума участваха и отправиха официални приветствия министърът на икономиката и индустрията г-н Петър Дилов и заместник-министърът на търговията на КНР г-н Лин Дзи, в качеството им на съпредседатели на Междуправителствената комисия, Н. Пр. посланикът на КНР в България г-жа Дай Цинли, председателят на Българската търговско-промишлена палата г-н Цветан Симеонов.

