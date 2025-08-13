Зам.-министър Василева проведе работна среща с НСОРБ

Заместник-министърът на земеделието и храните д-р Лозана Василева и изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ Ива Иванова проведоха в МЗХ работна среща с представители на Националното сдружение на общините в Р България, за обсъждане прилагането на интервенция „II.Г.6 – Инвестиции в основни услуги и дребни по мащаби инфраструктура в селските райони“, както и последващите съвместни действия за нейното успешно изпълнение.

„За Министерството на земеделието и храните Сдружението на общините в България е важен партньор – както по прилагането на Стратегическия план, така и по прилагане на политиката за развитие на селските райони“, заяви заместник-министър Василева при откриването на срещата.

Тя посочи, че извършената оценка след провеждането на първите два приема по интервенцията е положителна, като припомни, че общият бюджет на интервенцията е близо 1 млрд. лева, разпределен на 215 общини от селските райони на страната под формата на гарантирани бюджети.

„Подадени са заявления за подпомагане от 201 общини, като три от общините са изцяло в рамките на своя гарантиран бюджет, 185 общини имат остатък, а 13 общини са надхвърлили този бюджет.

„Констатирахме остатъчен бюджет в размер на близо 67 млн. евро по интервенцията и съгласно предвидения в индикативната програма трети прием, предвиждаме той да стартира през есента. Така останалите 14 общини, които не са подали нито едно проектно предложения, ще имат шанс да кандидатстват за финансиране по интервенцията“, допълни заместник-министърът.

Целта на интервенция „Инвестиции в основни услуги и дребни по мащаби инфраструктура в селските райони” е да се насърчи социалното приобщаване и да се подобри качеството на живот в селските райони чрез подобряване на транспортната свързаност между населените места, повишаване на енергийна ефективност на обществените сгради и модернизация на водопроводната и уличната мрежа.

В рамките на работната среща заместник-министър Василева информира представителите и ръководството на НСОРБ, че въвеждането на единната европейска валута в България от 1 януари 2026 г. няма да се отрази по никакъв начин на финансовия ресурс, който е на разположение на общините, както и върху размера на определените им гарантирани бюджети в рамките на Стратегическия план.

Тя поясни, че до 31 декември 2025 г. всички договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с кандидати общини ще бъдат сключвани в двете валути – лева и евро, а след 1 януари 2026 г. няма да се налага тяхното изменение и сключване на анекси специално заради превалутиране.

„Въвеждането на еврото няма да засяга и действието на съществуващите договори с позовавания на лева или с препратки към лева, както и сроковете и задълженията по тях. След приемането на единната валута, няма да се налага изменение на вече сключени административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, заради превалутиране на размера на договорите и на стойността на инвестициите“, обобщи заместник-министър Василева.

