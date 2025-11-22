Зам.-министър Василева посети фермерския базар на МЗХ

Заместник-министърът на земеделието и храните д-р Лозана Василева посети фермерския базар, организиран от Министерството на земеделието и храните и разположен пред Националния дворец на културата, като част от тазгодишното изложение Sofia Christmas Fest.

Тя разговаря с производителите, запозна се с предлаганите продукти и обсъди с тях актуалните предизвикателства пред малките стопанства.

„Подкрепата за българските производители, развитието на местните пазари и прекият контакт между фермерите и потребителите са сред водещите приоритети на Министерството“, заяви д-р Василева по време на срещата си с изложителите. Тя подчерта, че фермерските пазари са важен инструмент за популяризиране на качествени храни с ясен произход и за стимулиране на регионалните икономики.

Заместник-министър Василева обърна внимание и на възможностите за подпомагане по линия на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023–2027 г., включително текущият прием по интервенцията „Сътрудничество за къси вериги на доставки“ с бюджет 9,5 млн. евро. „Развиването на къси вериги на доставка и насърчаването на местното производство са ключови за устойчивото развитие на българското земеделие и за осигуряването на достъп на потребителите до чиста и качествена храна“, допълни тя.

Фермерският коледен базар стартира днес и ще продължи до 28 декември 2025 г. В него участват 35 земеделски производители от различни региони на страната, които предлагат на посетителите богато разнообразие от фермерски продукти – млечни и месни изделия, мед и пчелни продукти, био вина, сокове и конфитюри, зеленчукови разядки, продукти от роза и лавандула, ядки, тахани, халви, сладка, сиропи и други натурални храни.

