Зам.-министър Василева даде старт на информационната кампания „Призвание: БиоЛогичен!“ от град Пазарджик

Заместник-министърът на земеделието и храните д-р Лозана Василева даде старт на третото издание на националната информационна кампания „Призвание: БиоЛогичен!“ по време на среща със земеделски производители в Пазарджик. Тя посочи, че инициативата е посветена на популяризирането на биологичното производство и насърчаването на прехода към устойчиви, природосъобразни и отговорни земеделски практики.

В информационната среща, която премина при засилен интерес с повече от 130 участници, експерти от Министерството и Държавен фонд „Земеделие“ разясняваха в детайли принципите и правилата на биологичното растениевъдство и животновъдство, актуалната нормативна уредба и системите за контрол в сектора, както и възможностите за подпомагане по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (2023–2027 г.). Биопроизводители също представиха своя опит в сектора, сред които беше и Албина Ясинская – отличена на европейско ниво за био фермер – жена на ЕС за 2025 г. със своята био ферма „Розино“.

Заместник-министър Василева заяви, че кампанията е резултат от активното сътрудничество между Министерството и биосектора. „Благодарение на това партньорство бяха направени редица изменения в механизмите за подпомагане на биофермерите в рамките на Общата селскостопанска политика и Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023–2027 г.“, отбеляза тя. Д-р Василева отбеляза, че е разработена нова интервенция „Биологично животновъдство“, с която се създават условия за преминаване на подпомагането на биоживотновъдството от първи към втори стълб чрез поемане на тригодишни ангажименти.

Тя уточни, че в Стратегическия план са предвидени редица възможности, свързани с трансфера на знания към земеделските стопани – например провеждане на информационни семинари от обучаващи организации, както и от браншови организации и предоставяне на безплатни съвети относно ползите от биопроизводството. „Приоритет за заявления за подпомагане, насочени към производство на биологични продукти ще получат кандидатите по двете интервенции за инвестиции в земеделски стопанства, по които предстои стартирането на приеми. В интервенцията за инвестиции в земеделски стопанства, насочени към опазване на компонентите на околната среда е поставен специален акцент върху биологичното производство чрез целенасочена подкрепа за създаване на трайни насаждения, включително разсадници, по биологичен начин. Преработвателите на биологични земеделски суровини също ще получат предимство по интервенцията за инвестиции в преработка на селскостопански продукти, насочени към опазване на компонентите на околната среда. Подкрепата е фокусирана и върху дейности, свързани с преработката на сертифицирани биологични продукти“, допълни заместник-министърът.

Тя добави още, че биологичното производство е част от приоритетното насочване на подкрепата към младите земеделски стопани, както и към насърчаване развитието на дейността на малките стопанства.

Заместник-министър Василева подчерта, че в област Пазарджик има 127 биопроизводители и 4935,65 ха сертифицирани площи през 2024 г. „Регионът разполага с отлични природни условия, които благоприятстват растениевъдството и производството на зърнени култури. Под биологичен контрол са 534,49 хектара с царевица, пшеница, ечемик и слънчоглед. Сертифицираните площи с плодове и зеленчуци също бележат ръст – над 909 хектара през 2024 г., което е увеличение с повече от 30% спрямо предходната година“, посочи тя.

Д-р Василева отбеляза още, че в село Звъничево, област Пазарджик, се намира една от най-големите оранжерии за биозеленчуци в страната – с площ над 32 хектара. Тя допълни, че климатичните условия и наличието на пасища и ливади благоприятстват и развитието на животновъдството. През 2024 г. в областта се отглеждат 613 сертифицирани говеда и биволи – с 6% повече спрямо 2023 г. При овцевъдството се наблюдава впечатляващ ръст – 765 сертифицирани овце, което е близо петкратно увеличение спрямо предходната година.

„Причините да подкрепяме биологичното производство са ясни и значими, защото то защитава природата и човешкото здраве, осигурява храни без химични замърсители и съхранява природните ресурси за бъдещите поколения“, каза в заключение заместник-министър Василева.

