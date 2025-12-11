Зам.-министър Василева: Амбицията на МЗХ е биопроизводителите да получат своето подпомагане следващата седмица

Амбицията на Министерството на земеделието и храните е биопроизводителите да получат своето подпомагане по агроекологичните и биологичните интервенции следващата седмица.

Това обяви заместник-министърът на земеделието и храните д-р Лозана Василева в своето обръщение към участниците в Национален форум на биологичните производители и производителите на плодове и ягодоплодни в България, който се проведе в троянското с. Чифлик.

По думите й, това е възможно след промяна в нормативната уредба и активна съвместна работа с Държавен фонд „Земеделие“.

Д-р Василева отбеляза, че само за една година Министерството отчита ръст от 34 % на биологичните производители и площите и изрази своята увереност, че през следващата година резултатите ще са още по-добри.

„В началото на годината утвърдихме Национален план за развитие на биоземеделието до 2030 г. В него са включени над 50 мерки, които се изпълняват и в момента“, отбеляза д-р Василева.

Тя посочи, че вече стартираха приемите по интервенциите за инвестиции в земеделски стопанства, по които се дава голям приоритет на чувствителния сектор – плодове, зеленчуци, животновъдство и подчерта, че допълнителен приоритет с точки се дава и на биопроизводството.

„Аналогични приоритети има и в предстоящите приеми по интервенциите за инвестиции в преработка на селскостопански продукти“, допълни заместник-министърът.

Тя акцентира, че с направеното от Управляващия орган предложение за четвърто изменение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027, се създава нова интервенция „Биологично животновъдство“ и изтъкна, че бюджетът по нея е в размер на 85 млн. евро.

„Надяваме се, още следващата година да бъде реализиран първия прием по интервенцията, след одобрението й от Европейската комисия“, подчерта д-р Василева и поясни, че новата мярка е разработена по предложение на бранша и ще се прилага по втори стълб с многогодишен ангажимент.

В своето обръщение, заместник-министърът спомена и възможностите, които МЗХ предоставя за участие в международни изложения, както и наскоро приключилата информационна кампания „Призвание БиОлогичен“, която се проведе в 6 областни града, при висок интерес от земеделските стопани.

В заключение, д-р Василева отправи своята благодарност за конструктивния диалог към Българска асоциация „Биопродукти“ и Българската асоциация на малинопроизводителите и ягодоплодните и заяви, че екипът на Министерството ще продължи да полага усилия, за да подпомага с всички възможни средства дейността на земеделските производители.

Във форума участва и кметът на община Троян Донка Михайлова. В рамките на срещата експерти от МЗХ и ДФЗ представиха информация по актуални теми, възможности за подпомагане по Стратегическия план и проведоха дискусия със земеделските стопани.

