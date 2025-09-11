Зам.-министър Тошев откри XXI Конгрес на Съюза на европейските лесовъди в Русе

Заместник-министърът на земеделието и храните инж. Стоян Тошев откри XXI Конгрес на Съюза на европейските лесовъди, който се провежда в Русе.

Той посочи, че за горската общност в България е изключително признание, че именно страната ни е домакин на този важен европейски форум. „Това е ясен знак за доверието, което сме изградили в рамките на европейската лесовъдска мрежа, и за активното участие на нашите специалисти в международното сътрудничество в сектора“, каза още инж. Тошев. По думите му, конгресът е не само място за срещи, но и платформа за диалог и стратегическо мислене. Заместник-министър Тошев изтъкна, че темите, заложени в програмата, от възстановяването на горите и тяхното стопанисване, до адаптацията към климатичните промени, са ключови не само за бъдещето на горския сектор, но и за устойчивото развитие на цяла Европа.

„Днес сме изправени пред безпрецедентни глобални предизвикателства, които изискват нови, адаптивни подходи, надхвърлящи националните граници. Срещи като тази ни дават възможност да обменим опит, знания и идеи, да координираме действията си в името на едно общо зелено бъдеще“, допълни инж., Стоян Тошев.

От своя страна изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по горите Асен Марков заяви, че Съюзът на европейските лесовъди има водеща роля в обмена на знания, добри практики и експертен опит. „Вярвам, че този конгрес ще даде нови идеи, ще засили сътрудничеството между страните и ще допринесе за по-ефективни политики и решения в областта на горите“, допълни още той.

Председателят на Съюза на лесовъдите в България проф. д-р инж. Иван Палигоров изтъкна, че провеждащият се в страната ни конгрес е възможност да покажем пред Европа професионализма на българските лесовъди и тяхната ангажираност към бъдещето на горите.

При официалното откриване президентът на Съюза на европейските лесовъди Томаш Маркиевич се обърна с благодарност към българските си колеги за професионализма и изключителната им отдаденост в подготовката на това важно събитие и топлото гостоприемство.

Конгресът, който се провежда за трети път в България, е поредно доказателство за силното участие на страна ни в европейските усилия за опазване на горите и изграждане на устойчиво бъдеще за зеления сектор. Форумът насърчава трансграничния диалог, обмена на знания и прилагането на иновативни подходи в управлението на горските ресурси в контекста на климатичните и социално-икономическите предизвикателства.

В рамките на три дни водещи специалисти, учени и институции от цяла Европа ще обсъждат добри практики в устойчиво управление на горите, адаптация към климатичните промени, опазване на биологичното разнообразие, развитие на градски и горски екосистеми.

Сред участниците са д-р инж. Анна Петракиева – заместник изпълнителен директор на ИАГ и вицепрезидент на Съюза на европейските лесовъди, експерти от Министерството на земеделието и храните, Изпълнителната агенция по горите, Регионалните дирекции по горите, Държавните горски предприятия, Лесотехническия университет, Института за гората при БАН, Община Русе и други местни власти, професионални гимназии и образователни институции с горски профил.

