Зам.-министър Тодорова: Младежката политика е приоритет на Министерството на младежта и спорта

Подготвят се промени в Закона за младежта за по-ясни отговорности и устойчивост на младежките центрове

Министерството на младежта и спорта предлага промени в Закона за младежта, които да осигурят по-ясни отговорности, устойчивост на младежките центрове и по-силна връзка между държавата, общините, организациите и младите хора. Това заяви заместник-министърът на младежта и спорта Юлия Тодорова по време на заседание на Националния консултативен съвет за младежта.

Основна тема на заседанието беше подготвяният проект за изменение и допълнение на Закона за младежта. Представени бяха предложения за актуализиране на нормативната рамка и по-ясно уреждане на ключови елементи от държавната политика в сектора.

Фокус върху младежките центрове

Участниците се обединиха около необходимостта да продължи работата по нормативното уреждане на младежката работа и осигуряването на устойчивост на младежките центрове.

Акцент беше поставен върху тяхното институционално укрепване и ролята им за развитието на младите хора, насърчаването на активността им и участието им в обществения и социалния живот.

„За нас е важно младежката политика да бъде устойчива, последователна и да стъпва върху реалните нужди на младите хора“, подчерта Юлия Тодорова.

По думите ѝ министерството събира мненията на младежи, организации, младежки центрове и институции, така че предложенията им да намерят отражение в промените в закона.

„Вярваме, че младежката политика е приоритет и че решенията трябва да дават сигурност, перспектива и възможности за развитие на младите хора“, допълни заместник-министърът.

Предстоят още посещения в младежките центрове

По време на заседанието беше представено и състоянието на функциониращите младежки центрове, както и основните им потребности и перспективи за развитие.

Тодорова обяви, че ще продължи посещенията си в центровете в страната. Целта е чрез пряк диалог да бъдат установени конкретните проблеми в работата им и да се обсъдят възможности за устойчивото им развитие.

В заседанието участваха още съветникът на министъра Желязко Желязков и представители на Българския младежки Червен кръст, Националното представителство на студентските съвети, Държавната агенция за закрила на детето, Министерството на образованието и науката и други институции.