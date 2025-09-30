Зам.-министър Тодоров: Само заедно институциите могат да се справят с насилието над медици

Статистиката показва, че случаите на нападения над и срещу медицински специалисти продължават да бъдат сериозен проблем.

През 2023 г. са регистрирани 96 престъпления от този тип, през 2024 г. броят им достига 99, а за периода от 1 януари до 10 септември 2025 г. те вече са 75. Данните бяха представени от заместник-министъра на вътрешните работи Тони Тодоров по време на форума „Медици на прицел. Как се лекува болното доверие?“ – част от националната кампания на Съсловната организация срещу насилието над лекари #ПребориГнева.

Анализът на постъпилите сигнали очертава тенденция нападенията да се концентрират в определени региони, като причините за това вероятно са комплексни. Според заместник-министъра ясно се откроява и профилът на извършителите – хора от социално уязвими групи, с нисък икономически статус и ограничено образование.

Заместник-министърът подчерта, че броят на посегателствата остава тревожен. По думите му усилията на държавните институции и професионалните организации трябва да бъдат насочени към общи действия за ограничаване на агресията спрямо медицинските екипи. Тодоров увери, че МВР ще продължи да е активно ангажирано с инициативите за защита на медицинския персонал.

Facebook

Twitter



Shares