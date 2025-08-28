Зам.-министър Тодоров почете паметта на бургаските полицаи

Те загубиха живота си през 2022 година, спирайки автобус с нелегални мигранти

Заместник – министър Тони Тодоров присъства на церемония в памет на полицейските служители Атанас Градев и Йордан Илиев, загинали в Бургас, през август 2022 г. Те загубиха живота си по време на изпълнение на служебния си дълг – в опит да заловят трафикант, превозващ с автобус 47-мигранти. Поменът, на който присъстваха много колеги и роднини на полицейските служители, се състоя днес на мястото на трагедията – кръстовище „Трапезица“.

Пред паметника на загиналите служители на реда заместник-министър Тони Тодоров, директорът на ОДМВР- Бургас ст. комисар Владимир Маринов, областният управител Владимир Крумов и кметът на Бургас Димитър Николов сведоха глави и поднесоха цветя. Събитието обедини представители на държавната власт, общественици, служители от различни структурни звена във вътрешното ведомство, близки на загиналите, бивши ръководни кадри на МВР и множество граждани.

Смелостта и саможертвата на младши инспектор Атанас Градев и младши инспектор Йордан Илиев никога няма да бъдат забравени. На 25 август 2022 г., в изпълнение на дълга си, те загинаха, след като с патрулния си автомобил опитаха да спрат автобус, превозващ 47 нелегални мигранти. Жертвата им в името на сигурността на другите остава завинаги пример за честта и силата на българската полиция. Поклон пред светлата им памет, написа в социалните мрежи министърът на вътрешните работи Даниел Митов.

