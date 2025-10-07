Зам.-министър Тодоров: Анализираме постъпващата информация ежеминутно и пренасочваме средства, за да реагираме адекватно

Към момента няма критични точки и не се налага евакуиране, посочи главен комисар Александър Джартов

След поредното заседание на оперативния щаб на МВР заместник-министърът на вътрешните работи Тони Тодоров и директорът на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ главен комисар Александър Джартов информираха за оперативна обстановка в страната и за предприетите действия за справяне с последиците от бедствените ситуации, причинени от обилните валежи. „В щаба всяка минута постъпва информация от цялата страна, анализираме данните и пренасочваме средства, за да отговорим адекватно и да реагираме съобразно обстоятелствата, свързани с метеорологичните условия“, съобщи Тодоров.

Главен комисар Александър Джартов обобщи конкретните данни от засегнатите райони: 58 са сигналите за произшествия през изминалото денонощие, 24 от тях са свързани с метеорологичните условия – 23 са за паднали клони и 1 – за отводняване. Според постъпила неофициална информация за залети територии на с. Лозенец и на курортен комплекс Нестинарка, реалната обстановка към момента е следната – на тези места водите са се оттекли, в един обект с. Лозенец – хотелски комплекс дворната площ и басейнът са били залети, като отводняването ще започне веднага щом спре притокът. Към момента 39 населени места са без възстановено електрозахранване, като сутринта са били 51, допълни Джартов. „Като цяло няма усложняване на обстановката, няма концентрация на произшествия на територията на определени населени места. Никъде не се налага евакуиране на хора, към момента няма ситуации, които да представляват опасност за населението, но наблюдението на критичните места и денонощното дежурство на екипите продължават“.

Facebook

Twitter



Shares