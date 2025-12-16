Зам.-министър Шекерлетова проведе среща със зам.-министър по европейските въпроси на Кипър

На 15 декември 2025 г. в Брюксел се проведе среща на заместник-министъра на външните работа Елена Шекерлетова със заместник-министъра по европейските въпроси на Кипър Марилена Рауна.

Срещата се проведе в навечерието на започващото от 1 януари 2026 г. шестмесечно кипърско председателство на Съвета на ЕС, като бяха обменени виждания по приоритетни теми от дневния ред на ЕС.

Двете страни отчетоха, че отличните двустранни отношения между двете страни, както и съвпадащи виждания по редица теми от европейския дневен ред, са много добра база за сътрудничеството в рамките на кипърското председателство на ЕС.

Бяха обсъдени въпросите на Многогодишната финансова рамкова за периода 2028 – 2034 г. и политиката на разширяване на ЕС, които са приоритетни теми за Кипърско председателство на ЕС.

Г-жа Елена Шекерлетова подчерта, че България е активен поддръжник на политиката на разширяване на ЕС, която следва да се основава на принципа на собствени заслуги и на установената методология, в т.ч. на принципа на взимане на решения с единодушие.

