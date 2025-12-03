Зам.-министър Шекерлетова проведе политически консултации с държавния секретар по европейски въпроси на Хърватия

На 3 декември 2025 г. заместник-министър Елена Шекерлетова проведе политически консултации с държавния секретар по европейски въпроси на Министерство на външните и европейски работи на Хърватия, г-жа Андреа Мателко Згомбич.

Обща бе оценката на събеседниците за отличното състояние на двустранните отношения и взаимната амбиция за утвърждаване на ориентирано към резултати сътрудничество в редица области от взаимен интерес. Бяха идентифицирани мерки за активизиране на икономическите контакти, които въпреки възходящата линия са далеч от своя пълен потенциал. Потвърдено бе желанието за допълнително стимулиране на сътрудничеството в областта на енергетиката, сигурността, туризма, образованието и културата.

Обсъдени бяха и актуални теми от европейския и международния дневен ред, сред които Украйна, бъдещата Многогодишна финансова рамка на ЕС, институционалната реформа на ЕС, конкурентоспособността на ЕС, разширяването на ЕС, миграцията и други.

Заместник-министър Шекерлетова информира за актуалните развития в рамките на председателство на София на ПСЮИЕ и фокуса на инициативите върху изграждане на доверие сред участниците и стимулиране на положителния импулс в напредъка на регионалния дневен ред, основан на принципите на добросъседство и инклузивност.

