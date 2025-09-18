четвъртък, септември 18, 2025
Последни:
България

Зам.-министър Шекeрлетова прие копия на акредитивните писма на новоназначения посланик на Кралство Швеция

Заместник-министърът на външните работи г-жа Елена Шекeрлетова прие днес копия на акредитивните писма на новоназначения извънреден и пълномощен посланик на Кралство Швеция в България Н.Пр. г-н Понтус Меландер.

Като основен приоритет на своята работа в България посланик Меландер определи по-нататъшното задълбочаване на двустранните отношения във всички области от взаимен интерес, включително търговско-икономическо сътрудничество, научно-техническо партньорство и туризъм.

Двете страни потвърдиха неизменната си подкрепа за Украйна и правото й на самоотбрана срещу руската агресия. Бе изразена и готовност за засилване на политическия диалог по актуалните теми от международния и европейски дневен ред. В хода на разговора бяха обсъдени сигурността в Черноморския регион, политиката на разширяване на ЕС и борбата с климатичните промени.

Заместник-министър Шекерлетова изрази увереност, че отношенията между България и Швеция ще продължат своето възходящо развитие и пожела успех на посланик Меландер.

