ЗАМ.-МИНИСТЪР СЕНЯ ТЕРЗИЕВА ОТКРИ УЧЕБНАТА ГОДИНА В 9. ФРЕНСКА ГИМНАЗИЯ И ПГ ПО ЕКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ

Заместник-министърът на образованието и науката проф. Сеня Терзиева откри новата учебна година в 9. Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“ и в Професионалната гимназия по екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров“ в София.

„Бъдете горди, че сте ученици на 9. Френска гимназия. Това е училище с дух, чиито ученици се отличават със стил и през родния си език и красивия френски усвояват култура, изкуство и наука“, обърна се проф. Терзиева към гимназистите.

Тази година в 9. Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“ се обучават близо 1100 ученици, от които 210 осмокласници. Заместник-министърът им пожела да търсят себе си, да се предизвикват и да се възползват от многото възможности за изява и развитие, които им дава училището.

Проф. Терзиева сподели, че преди години самата тя за първи път е прекрачила училищния праг като първокласник именно в сградата, в която днес се помещава Френската гимназия. Тогава там е било 90. училище „Неофит Рилски“.

По-късно тя откри учебната година и в Професионалната гимназия по екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров“, която е завършила. „Тук съм учила любими науки – науки, които са развили у мен и моите съученици начин на мислене, отговорност, организация на работата и стремеж да откриваме какво можем, когато експериментираме“, каза заместник-министърът. Тя изтъкна, че малко училища дават такава възможност експериментът да бъде ежедневна част от учебния процес. „Да експериментираш означава да се съмняваш, да търсиш и да откриваш“, подчерта проф. Терзиева.

Тя се обърна и към родителите, като посочи, че през последните години все повече навлизат нови и чисти технологии и се говори за реиндустриализация на Европа и България. Затова децата, избрали това образование, ще имат важна роля за развитието на страната. „Тези деца ще са хората, които ще осигурят бъдещето ни в един по-добър свят, с по-високо качество на живот и чиста околна среда“, каза проф. Терзиева.

В Професионалната гимназия по екология и биотехнологии през тази учебна година се обучават 502 ученици. Те разполагат с модерна лаборатория и нов STEM център, изграден със средства по Националния план за възстановяване и устойчивост, които дават възможност за практическо обучение и експериментиране.