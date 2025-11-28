Зам.-министър Янчев: Основните преговори по бъдещето на ОСП предстоят през 2026 г.

Основните преговори по бъдещето на Общата селскостопанска политика (ОСП) предстоят през 2026 г.

Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните Янислав Янчев по време на участието си в дискусионните панели в рамките на XIII-ия Национален агро семинар на Националната асоциация на зърнопроизводителите в к.к. Албена. Той припомни, че България отстоява позицията си за силна, стабилна и независима ОСП и ще защитава националните интереси в предстоящите дебати за бъдещето ѝ след 2027 г. По думите му секторът и администрацията работят единно в тази посока.

Заместник-министър Янчев подчерта, че България настоява ОСП да остане самостоятелна политика, отделена от други кохезионни инструменти, тъй като включването ѝ в Единен национален план би намалило значението на земеделието за продоволствената сигурност и би ограничило способността на ЕС да реагира при кризи. „Рамковата позиция на страната е съгласувана в администрацията и приета от Министерския съвет, което е гаранция за последователност”, отбеляза Янчев. Той каза още, че по време на последното заседанието на Съвета на министрите в Брюксел нито една държава членка не е изразила пълна подкрепа за предложенията на Европейската комисия.

Янчев подчерта, че задачата на МЗХ е да осигури стабилност в година, която е особено трудна за земеделските производители. Според него честите реформи поставят сериозни изпитания пред сектора и държавата трябва да запази поне текущото ниво и структура на подпомагане. Експерти на МЗХ посочиха и новите възможности в рамката, включително за първи път национално съфинансиране на агроекологичните интервенции.

В рамките на дискусията за растителната защита заместник-министър Янчев обърна внимание на установените значителни щети по пролетните култури. „Анализите на Селскостопанската академия сочат, че са засегнати над 200 хиляди декара в осем области, като в някои райони неприятелят е установен в десетки пъти над прага над икономическата вредност”, посочи той и заяви, че предстои да бъде обсъдена възможността за прилагане на механизъм за целево подпомагане, сходен на този за зимните пръскания при овощните култури.

Заместник-министър Янчев увери земеделските производители, че ръководството на Министерството стои зад тях и разглежда казуса като приоритетен за решаване.

Във форума взеха участие и секретарят на Copa-Cogeka Ели Цифору, експерти от Министерство на земеделието и храните, Българска агенция по безопасност на храните и Центъра за оценка на риска по агрохранителната верига.

Facebook

Twitter



Shares