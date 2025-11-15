Зам.-министър Янчев: До края на ноември ще изплатим основното подпомагане за измръзванията

До края на месец ноември ще изплатим основното подпомагане за щетите, причинени от неблагоприятни климатични условия, а именно за измръзванията през 2025 г.

Това съобщи заместник-министърът на земеделието и храните Янислав Янчев при откриването на осмото издание на специализираното изложение „Дунавски овощари“ 2025 в Русе. Той припомни, че изплащането за първите три култури приключи още в края на лятото, а сега процесът по оценка и верификация се финализира изцяло, за да може средствата да достигнат до земеделците възможно най-бързо.

„От климатична гледна точка годината беше трудна, но производителите очакват от нас подкрепа, особено при природните катаклизми. Ние правим всичко по силите си да стоим зад тях и да бъдем истински партньори“, каза заместник-министър Янчев пред медиите. Той поясни, че тази година близо 5 000 земеделски стопани са подали заявления за пропаднали площи, като засегнатите терени възлизат на почти 300 хил. дка. „Работим в посока до края на месец ноември всички земеделци да получат плащанията си”, допълни Янчев.

Той отбеляза, че сдружаването и активната подкрепа към производителите в Дунавската равнина са двигател за развитието на овощарството. По думите му, регионът продължава да бъде зоната с най-силно развито обединение в сектор „Плодове и зеленчуци“ със 7 от признатите организации на производители в страната, в които са 48 земеделци. Янислав Янчев посочи още, че инвестиционните мерки по Програмата за развитие на селските райони и интервенциите от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027, както за преработка, така и за активи, създават добри условия за развитие, но ключовото в района е силното сдружаване.

Организаторът на изложението Николай Колев от Съюза на дунавските овощари определи 2025 г. като година на масови измръзвания и заяви пред медиите, че благодарение на постоянния диалог с Министерството на земеделието и храните, секторът успява да се справя в трудни моменти.

И тази година изложението представя богата палитра от качествени български продукти – натурални сокове, сладка, мед, сушени плодове, вина и много други, както и услуги и оборудване за агросектора. Събитието традиционно събира производители, преработватели и търговци от цялата страна. Участие взеха и представители на местната власт, институции и съсловни организации.

По време на форума участниците имаха възможност да отправят въпроси, свързани с различните схеми за подпомагане и предстоящите мерки в сектора. Производителите проявиха активност и поставиха конкретни казуси, а заместник-министър Янчев, експертите от Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие“ дадоха подробни разяснения. Отвореният формат на дискусията позволи да се обсъдят както текущите предизвикателства, така и възможностите за по-силна подкрепа и по-ефективно планиране през следващата година.

