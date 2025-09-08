Зам.-министър Петрова: България има ясна визия за енергетиката като стратегическа платформа за устойчиво развитие и сигурност

Силно участие отбеляза Министерството на енергетиката на 89-ото издание на Солунския международен панаир.

Събитието, което тази година е с юбилеен характер и отбелязва 100-годишнината на организатора на изложението, бе официално открито от министър-председателя на Република Гърция Кириакос Мицотакис. Българският павилион на панаира домакинства дискусията на тема „Енергийни системи от ново поколение: от свързаност до капацитет, хибридни модели и нови перспективи“. На фокус бе протичащата мащабна трансформация на сектора в контекста на климатичните цели, геополитическите реалности, технологичните пробиви и социалните очаквания.

„През 2025 година говорим за глобална свързаност и мултинационални проекти, за капацитет и диверсификация, за хибридни модели и устойчив растеж. А България вече не е периферия – тя е енергиен кръстопът“, отбеляза заместник-министърът на енергетиката Ива Петрова, подчертавайки значението на енергетиката като стратегическа платформа за устойчиво развитие, сигурност и иновации. Тя открои приоритетите в енергийната сфера: страната като балансираща мощност в Югоизточна Европа, с капацитет за съхранение, с нови междусистемни връзки, с интеграция на възобновяеми източници и ядрена енергия, с дългосрочни проекти, които ще гарантират достъпна и чиста енергия.

Енергийният заместник-министър изтъкна активното участие на България в редица регионални инициативи с общоевропейско значение: „Имаме една от най-добрите мрежови свързаности в региона – капацитетът на трансграничните електропроводи надхвърля 4000 MW. Работим двустранно с всички наши съседи за увеличаване на капацитета на междусистемните връзки, като участваме активно в инициативи за зелени енергийни коридори – от Каспийския регион до Европа“. Петрова припомни и широката подкрепа, която получи по време на 29-ата Конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата COP29 в Баку предложеният от България неофициален документ относно енергийната свързаност.

По думите ѝ важна част от визията за дългосрочна енергийна сигурност е развитието на ядрената енергетика. В рамките на идното десетилетие страната ни планира изграждането на два нови блока в АЕЦ „Козлодуй“, подготовката за което вече е в ход.

В процеса на енергийния преход България демонстрира последователност и реализира инвестиции като проекта „Greenabler“, който ще позволи интеграцията на 4,5 GW нови ВЕИ мощности, както и проекта „Кармен“ в Североизточна България, насочен към модернизация и увеличаване на капацитета за зелена енергия по коридора Север–Юг. В този контекст заместник-министър Петрова акцентира и върху нуждата от балансиращи мощности: „ПАВЕЦ са важен инструмент за стабилност на енергийната система и ефективно управление на енергията. Очакваме до средата на следващата година да бъде възстановен ¾ от капацитета на ПАВЕЦ „Чаира“, а планираните четири нови ПАВЕЦ с обща мощност от 3200-4000 MW и капацитет за съхранение до 70 GWh да осигурят необходимата гъвкавост за балансиране на пиковите натоварвания и ефективно управление на системата“, подчерта тя.

Заместник-министър обърна внимание, че трансформацията в сектора изисква не само инвестиции, но и предвидима регулаторна среда, сътрудничество и дългосрочна визия. Тя бе категорична, че усилията са насочени към изграждането на енергийна архитектура, която да гарантира сигурност и достъпност за всички потребители.

В енергийната дискусия, организирана от Министерството на енергетиката, се включиха още Калина Тодорова от Хидроелектроинвест към НЕК, директорът на Централното диспечерско управление на ЕСО Димитър Зарчев, мениджърът за Румъния на Rizolv Мариан Павел, заместник-председателят на Copelouzos Group Томас Ахимастос и изпълнителният директор и член на борда на ICGB Джордж Сатлас. Те се обединиха около становището, че стабилността, стратегическите партньорства, модерното управление на преносните мрежи и иновациите са ключова предпоставка за изграждане на устойчива инфраструктура, която гарантира сигурност и гъвкавост на енергийните системи в региона.

