Зам.-министър Петкова: Преодоляването на регионалните различия е ключов приоритет на политиките по заетостта

Преодоляването на неравенствата в регионалното развитие на пазара на труда е сред приоритетите на Министерството на труда и социалната политика.

За тази цел започнахме две нови процедури с общ бюджет от 106 млн. лв. за стартиране на самостоятелна заетост в Северна България и в подкрепа на младежите без професионален опит“. Това отбеляза заместник-министърът на труда и социалната политика Румяна Петкова по време на конференция на тема „Регионални аспекти на социалната политика и политиката на пазара на труда. Възможности и перспективи за развитие на областите“, организирана от Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи (ЦРЧРРИ).



„По операция „Насърчаване на предприемачеството в Северна България“ с финансиране по Програма „Развитие на човешките ресурси“ бъдещи предприемачи от региона ще бъдат подкрепени с до 50 000 лв. и ще получат консултации и обучения за стартиране на собствен бизнес. Очакванията ни са най-малко 1000 нови предприемачи да бъдат подкрепени. Най-малко 10 000 младежи ще могат да придобият трудов опит по втората мярка – „Младежки практики“, посочи Петкова.



Тя припомни, че чрез националното планиране на социалните услуги МТСП изпълнява друг свой приоритет – да осигури равен достъп до социални услуги и качествена грижа на територията на цялата страна за всички хора, които се нуждаят от подкрепа. През 2025 г. държавата финансира общо 1879 социални услуги за подкрепа на повече от 65 000 потребители.

По време на събитието представители на държавни институции, местната власт и академичните среди обсъдиха предизвикателствата пред регионите и възможностите за устойчиво социално-икономическо развитие.

