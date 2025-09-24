сряда, септември 24, 2025
Последни:
България

Зам.-министър Петкова: Над 600 събития за еврото само за месец организираха структурите на МТСП

Редактор

Над 600 информационни събития за въвеждането на еврото са организирали само през септември агенциите към Министерството на труда и социалната политика (МТСП) чрез регионалните си структури.

Информацията съобщи заместник-социалният министър Румяна Петкова на работна среща в Смолян – част от Националната кампания за приемането на единната европейска валута у нас.

Тя уточни, че регионалните структури на Агенцията по заетостта, Агенцията за социално подпомагане и Инспекцията по труда по места са 319 общо, които обслужват десетки хиляди граждани на месец. „Тези данни  показват ключовото значение на структурите на МТСП в информационната кампания. От тях се вижда, че ние, заедно със структурите на агенциите ни по места, сме най-близо до хората, които имат най-голяма нужда от ясна и навременна информация“,  обясни зам.-министър Петкова.

Румяна Петкова сподели свършеното до момента от Министерството в рамките на кампанията. Подготвена е брошура с най-честите въпроси относно въвеждането на еврото, касаещи изплащането на социалните плащания, пенсиите и заплатите, обмяната на парите в брой, превалутирането и др. Тя вече се разпространява от структурите към МТСП. Всички служители на агенциите, които пряко работят с хората, са подготвени с информация и презентации, за да могат да отговарят на въпросите им по всяко време. Материалите се използват както по време на официални събития, така и в ежедневната работа на социалните служби, бюрата по труда и дирекциите „Инспекция по труда“.

„Специален акцент поставяме върху рисковете от измами. Напомняме на хората, че най-сигурният начин да защитят парите си, е сами да отидат да ги обменят и че не трябва да се доверяват на никой, който им предлага по-изгодни условия за това. Обясняваме им, че няма нужда да откриват нови банкови сметки, да подават нови заявления, за да ползват правата. Всяко предложение за съдействие да направят това и искане да предоставят лични данни на някого е сигнал за измама“, коментира Петкова. 

Заместник-министърът подчерта, че екипът на МТСП е в постоянна комуникация с представители на организациите на хората с увреждания и с Националното сдружение на общините, които най-добре познават потребностите на уязвимите хора по места. Целта е чрез тях да се проучи какви са най-честите въпроси, на които търсят отговори те и каква подкрепа очакват от институциите при въвеждането на еврото.

Интересно от мрежата

Вижте още

Известни са номинациите за Националната награда „Христо Г. Данов”. – 2025

Редактор

Заловиха трима бракониери в Национален парк „Централен Балкан“

Редактор

Министър Гуцанов: Всяко дете заслужава равен старт, приемната грижа им го дава

Редактор

Pin It on Pinterest