Зам.-министър Петкова: Над 600 събития за еврото само за месец организираха структурите на МТСП

Над 600 информационни събития за въвеждането на еврото са организирали само през септември агенциите към Министерството на труда и социалната политика (МТСП) чрез регионалните си структури.

Информацията съобщи заместник-социалният министър Румяна Петкова на работна среща в Смолян – част от Националната кампания за приемането на единната европейска валута у нас.

Тя уточни, че регионалните структури на Агенцията по заетостта, Агенцията за социално подпомагане и Инспекцията по труда по места са 319 общо, които обслужват десетки хиляди граждани на месец. „Тези данни показват ключовото значение на структурите на МТСП в информационната кампания. От тях се вижда, че ние, заедно със структурите на агенциите ни по места, сме най-близо до хората, които имат най-голяма нужда от ясна и навременна информация“, обясни зам.-министър Петкова.

Румяна Петкова сподели свършеното до момента от Министерството в рамките на кампанията. Подготвена е брошура с най-честите въпроси относно въвеждането на еврото, касаещи изплащането на социалните плащания, пенсиите и заплатите, обмяната на парите в брой, превалутирането и др. Тя вече се разпространява от структурите към МТСП. Всички служители на агенциите, които пряко работят с хората, са подготвени с информация и презентации, за да могат да отговарят на въпросите им по всяко време. Материалите се използват както по време на официални събития, така и в ежедневната работа на социалните служби, бюрата по труда и дирекциите „Инспекция по труда“.

„Специален акцент поставяме върху рисковете от измами. Напомняме на хората, че най-сигурният начин да защитят парите си, е сами да отидат да ги обменят и че не трябва да се доверяват на никой, който им предлага по-изгодни условия за това. Обясняваме им, че няма нужда да откриват нови банкови сметки, да подават нови заявления, за да ползват правата. Всяко предложение за съдействие да направят това и искане да предоставят лични данни на някого е сигнал за измама“, коментира Петкова.

Заместник-министърът подчерта, че екипът на МТСП е в постоянна комуникация с представители на организациите на хората с увреждания и с Националното сдружение на общините, които най-добре познават потребностите на уязвимите хора по места. Целта е чрез тях да се проучи какви са най-честите въпроси, на които търсят отговори те и каква подкрепа очакват от институциите при въвеждането на еврото.

Facebook

Twitter



Shares