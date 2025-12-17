Зам.-министър Павлов взе участие в традиционния брифинг на българските младежки делегати към ООН

На 16 декември 2025г. заместник-министърът на външните работи Николай Павлов взе участие в традиционния брифинг на българските младежки делегати към ООН.

Програмата „Български младежки делегати към ООН“ е създадена през 2006 г. и се организира и изпълнява от Дружеството за ООН в България с подкрепата на Министерството на външните работи. Страната ни е една от едва 40 държави, които участват в Програмата на ООН „UN Youth Delegate Programme“ и по този начин се нарежда сред страните лидери в международен план, които признават младежта като равностоен партньор в процесите на вземане на решения на национално и международно ниво, и осигуряват младежкото участие в работата на ООН.

В рамките на своето изказване заместник-министър Павлов изрази благодарност към досегашните младежки делегати – Емили Караколева и Светослава Симеонова, за достойното представяне на България в редица ключови международни форуми през тази година, сред които 63-та сесия на Комисията по социално развитие на Икономическия и социален съвет на ООН (ИКОСОС), Младежкия форум на ИКОСОС, в работата на Трети комитет в рамките на 80-та сесия на Общото събрание на ООН, Социалната среща на върха в Катар и др.

По повод представянето в рамките на брифинга на приоритетите в работата на новоизбраните младежки делегати към ООН за мандат 2025-2026 г. – Виктор Цветанов и Вяра Трифонова, заместник-министър Павлов отправи поздравления към тях и изрази своето очакване те да внесат нови идеи и да продължат да бъдат силен глас на младото поколение пред международната общност.

Заместник-министър Павлов подчерта също, че Министерството на външните работи ще продължи да подкрепя Програмата с убеждението, че участието на младите хора в глобалните процеси е не само инвестиция в тяхното развитие, но и в устойчивото бъдеще на нашето общество.

