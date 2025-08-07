Зам.-министър Павлов се срещна с директора на Службата на ООН по въпросите на космическото пространство

Заместник-министърът на външните работи Николай Павлов прие на 7 август 2025 г. в МВнР директора на Службата на ООН по въпросите на космическото пространство (UNOOSA) г-жа Аарти Хола-Майни.

Аарти Хола-Майни заема поста директор на Службата на ООН по въпросите на космическото пространство със седалище във Виена от 2023 г. Службата координира международните усилия в областта на космическите дейности и има ключова роля в прилагането на програмите на ООН, свързани с мирното използване на космоса, регистрацията на обекти, изстреляни в орбита, както и поддържането на диалог между държавите в рамките на Комитета на ООН по мирно използване на космическото пространство.

На срещата присъстваха и заместник-министърът на иновациите и растежа проф. д-р Георги Ангелов и г-жа Мира Йосифова, директор на дирекция „Политики и анализи“ на Министерството на иновациите и растежа, както и г-жа Ваня Бучова, главен програмен директор на българската компания „Ендуросат“, специализирана в разработката и производството на наносателити, спътникова инфраструктура и софтуер за управление на космически мисии.

По време на разговора бяха обсъдени възможностите за задълбочаване на сътрудничеството между България и UNOOSA в контекста на нарастващата роля на страната ни в международните усилия за мирно използване на космоса, в съответствие с Целите на ООН за устойчиво развитие и глобалната визия за приобщаващо и справедливо използване на космическото пространство.

Заместник-министърът на външните работи Николай Павлов отбеляза дългогодишната традиция на България в областта на космическите изследвания и акцентира върху стремежа на страната към развитие на конкурентоспособен космически сектор чрез подкрепа за индустрията, академичната общност и млади таланти. Той подчерта усилията на правителството за задълбочаване на международното сътрудничество, включително с Европейската космическа агенция и ООН, както и реализирането на проекти с висока добавена стойност. Заместник-министър Павлов изрази силна подкрепа за дейността на UNOOSA и подчерта ангажираността на България в рамките на Комитета на ООН за мирно използване на космоса, който бе определен като уникална платформа за изграждане на международни норми, насоки и доверие. В този контекст бе приветствано предложението за включване на темата за „тъмно и спокойно небе“ в дневния ред на Научно-техническата подкомисия. Павлов изрази също подкрепата на страната за провеждането на конференцията UNISPACE IV през 2027 г. в Виена. Бе посочено и успешното изстрелване в орбита на сателита „Balkan-1“, разработен от българската компания „ЕндуроСат“, както и значението на инициативи като научния фестивал „HELLO, SPACE! Bulgaria Calling!“ за вдъхновяване на следващото поколение изследователи.

Заместник-министър Ангелов подчерта, че Министерството на иновациите и растежа е силно ангажирано по въпросите за космическото пространство, като основна контактна точка на страната в областта. Информира, че космосът и сигурността са включени като шести стълб в националната стратегия за интелигентна специализация. Изрази увереност, че България може да си сътрудничи активно с UNOOSA в рамките на развитието на национална космическа стратегия, по която вече се работи активно и акцентира върху усилията на страната за асоциирано членство в Европейската космическа агенция.

Директор Хола-Майни подчерта впечатляващия напредък на България в космическата област, като я определи като „скрит скъпоценен камък“ в международната космическа общност. Тя даде висока оценка на приноса на частния сектор и на академичната общност, като изтъкна примера на компанията „Ендуросат“ и практическата образователна програма за технологии и изследвания „Космически предизвикателства“ за успешно съчетание на образование, иновации и международно сътрудничество.

