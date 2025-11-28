Зам.-министър Павлов прие копията на акредитивните писма на новоназначения посланик на Япония

На 28 ноември 2025 г. заместник-министърът на външните работи г-н Николай Павлов прие копията на акредитивните писма на извънредния и пълномощен посланик на Япония в България Н.Пр. г-н Чикахиса Суми.

Двете страни споделиха висока оценка за възходящото развитие на двустранните отношения с установяването на стратегическо партньорство през май 2025 г., осъществените редица посещения на високо и най-високо равнище и участието на България на ЕКСПО 2025 в Осака.

Заместник-министър Павлов отбеляза важността от запазване на положителната динамика чрез надграждане на сътрудничеството в конкретни области от взаимен интерес. България е добре позната в Япония като страната на киселото мляко и розите, но бихме искали да популяризираме модерния облик на държавата ни като дестинация за бизнеса в сферата на високите технологии, иновациите и изкуствения интелект, което бе и сред основните послания на българското представяне на ЕКСПО 2025.

В хода на разговора бе откроено и приоритетното значение на насърчаването на обмена в традиционни области като култура, наука и образование, туризъм и връзки между хората.

