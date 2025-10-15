Зам.-министър Павлов прие копията на акредитивните писма на извънредния и пълномощен посланик на Република Филипини в Република България

На 15 октомври 2025 г. заместник-министърът на външните работи Николай Павлов прие копията на акредитивните писма на извънредния и пълномощен посланик на Република Филипини в Република България (със седалище в Букурещ) Н. Пр. посланик Ноел Сервигон.

Като конкретна стъпка за внасяне на динамика в отношенията бе обсъдена необходимостта от активиране на установения механизъм за политически консултации между МВнР на двете държави и възможностите за провеждането на следващия кръг консултации.

В рамките на разговора бе изразено желание и готовност за по-нататъшно развитие на двустранния диалог в различни области от общ интерес. Като перспективни бяха посочени сътрудничеството в областта на спорта, образованието, контактите между хората и др.

Откроена бе и ролята на почетните консули за развитието на отношенията между двете страни.

По време на срещата беше подчертано и важното значение на сътрудничеството в рамките на международни организации, включително взаимните подкрепи на кандидатури.

