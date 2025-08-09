събота, август 9, 2025
Последни:
България

Зам.-министър Павлов прие копия на акредитивните писма на новоназначения извънреден и пълномощен посланик на Конфедерация Швейцария

Редактор

Заместник-министърът на външните работи Николай Павлов прие днес копия на акредитивните писма на новоназначения извънреден и пълномощен посланик на Конфедерация Швейцария в Република България Н. Пр. Пиер Хагман.

В хода на разговора бяха обсъдени редица теми от двустранния дневен ред, с акцент върху успешното партньорство в сферите на бизнеса и икономиката, науката и иновациите, културния обмен и др. Двете страни приветстваха напредъка при реализирането на амбициозните цели на Швейцарско-българската програма за сътрудничество и изразиха удовлетворение от достиженията на Института по компютърни науки, изкуствен интелект и технологии – INSAIT, който е значим пример за ползотворното сътрудничество между България и Швейцария в областта на технологиите.

На срещата бяха маркирани общите за страните интереси и бяха  начертани приоритетните области за бъдещо партньорство, като бе потвърдена ангажираността на дипломатическите служби за по-нататъшно укрепване на двустранните отношения.

Интересно от мрежата

Вижте още

Две авиационни произшествия с леки самолети без пострадали

Редактор

Българският патриарх Даниил присъства на музикалната поема „Рилският пустинник“ пред Патриаршеската катедрала

Редактор

Няма превишения на нормите за въздуха в района на ТЕЦ „Бобов дол“ след пожара

Редактор

Pin It on Pinterest