Зам.-министър Павлов прие копия на акредитивни писма на посланика на Френската република

Заместник-министърът на външните работи г-н Николай Павлов прие копия на акредитивните писма на новоназначения извънреден и пълномощен посланик на Френската република в България Н. Пр. г-жа Мари Дюмулен.

По време на разговора бе изразено удовлетворение от отличните двустранни отношения и интензивното сътрудничество между България и Франция в множество сфери. Отбелязано бе мястото на Франция като стратегически съюзник и партньор в ЕС, НАТО, МОФ и други международни организации, в които членуват двете държави.

Изразена бе взаимна готовност за по-нататъшното укрепване на двустранните отношения в търговско-икономическата област и преките инвестиции, сигурността и отбраната, ядрената енергетика, културата, науката и образованието.

Заместник-министър Павлов пожела на посланик Дюмулен успешна дипломатическа мисия в България.

