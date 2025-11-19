Зам.-министър Ненов: Географските информационни системи имат ключова роля в енергетиката

Географските информационни системи (ГИС) имат ключова роля в енергетиката, осигурявайки възможност за пространствен анализ, визуализация и планиране на инфраструктурата и ресурсите.

Това каза заместник-министърът на енергетиката Красимир Ненов по време на честването на Световния ден на географските информационни системи, което се отбелязва за 26-и път у нас. Събитието събра в столицата повече от 900 български и международни експерти, които разговаряха за тенденциите, добрите практики и богатите възможности, които предлагат иновативните ГИС решения в различни области на живота.

Енергетика, природни ресурси, околна среда, транспорт, устройство на територията, здравеопазване, образование, инфраструктура – това са само малка част от областите с приложение на ГИС, отбелязаха участниците във форума.

В изказването си заместник-министър Ненов акцентира и върху ролята на човешкия потенциал за развитие на технологиите. Изграждането на необходимия експертен капацитет е постоянна задача, която можем да разрешим заедно в партньорство с научните среди и бизнеса. Красимир Ненов изрази и удовлетворението си от тясното сътрудничество между Министерството на енергетиката и професионалната общност, което осигурява дългосрочни ползи при планирането и развитието на електроенергийната и газовата инфраструктура, проучването и добива на природни ресурси и други. Имаме богат опит с използването на ГИС в сферата на енергетиката, който можем да обогатяваме и надграждаме, допълни в заключение заместник-министър Ненов.

снимка: Лилия Йотова

