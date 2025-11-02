Зам.-министър Младенов: Устойчиво финансиране за младежките центрове с подкрепата на ММС

Министерството на младежта и спорта подготвя национална програма, която ще осигури устойчиво финансиране за младежките центрове и инициатива – Европейска младежка столица на България.

Чрез нея, на конкурентен принцип, ще се избират градове, в които през цялата година ще се реализират водещи събития и инициативи за младите хора. Това каза зам.-министърът на младежта и спорта Петър Младенов по време на второто издание на “Нощ на игрите”, което се проведе в Младежки център Враца.

“Младежките центрове са важен инструмент за прилагане на политики на местно ниво. Чрез тях се създават условия младите хора да участват активно в обществения живот, да развиват своите умения и да намират подкрепа за личностно и професионално развитие”, допълни Младенов.

В рамките на „Нощ на игрите“ участниците се включиха в богата програма – PlayStation 5 предизвикателства, настолни и образователни игри, ролеви приключения, турнири, VR игри, куиз и светлинно шоу. За финал се проведе и томбола, в която се включиха всички участници, а победителите спечелиха настолни игри.

Инициативата е на Младежки център Враца и се провежда за втора поредна година, част от проекта „Мисия – Тук!“, финансиран по Националната програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10а от Закона за хазарта (2023–2025).

