вторник, ноември 4, 2025
Последни:
България

Зам.-министър Младенов присъства на церемонията по връчване на знамето на ученическия гвардейски състав в Пирдоп

Редактор

Българското знаме е символ на чест, дълг и единство.

В цветовете му са вплетени силата, надеждата и духът на българите. То носи спомена за героите, които са се борили за свободата ни и напомня, че всеки от нас има отговорност към обществото, към съхраняването на историята и към това да я предава на поколенията. Това каза заместник-министърът на младежта и спорта Петър Младенов по време на тържествената церемония по връчването на знамето на новия ученически гвардейски състав към СУ „Саво Савов“ в гр. Пирдоп.

„Министерството на младежта и спорта подкрепя всички инициативи, които изграждат характер, сплотяват общностите и възпитават ценности. Защото спортът и гвардейският дух имат нещо общо – те учат на постоянство, уважение и честна борба,“ допълни още той.

Зам.-министър Младенов поздрави новите млади гвардейци и им пожела да носят с гордост българското знаме – символ на свободата и националната ни идентичност, да го пазят с достойнство и да бъдат пример за своите връстници.

Церемонията се проведе под патронажа на президента на Република България Румен Радев, с участието на Националната гвардейска част и подкрепата на Министерството на отбраната, като събра представители на местната власт, училищното ръководство, учители, ученици и гости.

Интересно от мрежата

Вижте още

Министър Боршош: Еврозоната е стратегически шанс за по-силен имидж на България и по-конкурентен туризъм

Редактор

Радев: Приятелските отношения и доверието между България и Китай създават благоприятни предпоставки за всестранно задълбочаване на икономическото партньорство

Редактор

Министър Вълчев: В образованието виждаме пътя децата ни да станат успешни и добри хора

Редактор

Pin It on Pinterest