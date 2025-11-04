Зам.-министър Младенов присъства на церемонията по връчване на знамето на ученическия гвардейски състав в Пирдоп

Българското знаме е символ на чест, дълг и единство.

В цветовете му са вплетени силата, надеждата и духът на българите. То носи спомена за героите, които са се борили за свободата ни и напомня, че всеки от нас има отговорност към обществото, към съхраняването на историята и към това да я предава на поколенията. Това каза заместник-министърът на младежта и спорта Петър Младенов по време на тържествената церемония по връчването на знамето на новия ученически гвардейски състав към СУ „Саво Савов“ в гр. Пирдоп.

„Министерството на младежта и спорта подкрепя всички инициативи, които изграждат характер, сплотяват общностите и възпитават ценности. Защото спортът и гвардейският дух имат нещо общо – те учат на постоянство, уважение и честна борба,“ допълни още той.

Зам.-министър Младенов поздрави новите млади гвардейци и им пожела да носят с гордост българското знаме – символ на свободата и националната ни идентичност, да го пазят с достойнство и да бъдат пример за своите връстници.

Церемонията се проведе под патронажа на президента на Република България Румен Радев, с участието на Националната гвардейска част и подкрепата на Министерството на отбраната, като събра представители на местната власт, училищното ръководство, учители, ученици и гости.

