Зам.-министър Младенов откри Годишната национална среща на организациите със „Знак за качество”

Доброволчеството е една от най-силните форми на активно гражданство, то изгражда общности, развива личността и създава лидерите на бъдещето.

Това заяви заместник-министърът на младежта и спорта Петър Младенов по време на откриването на Годишната национална среща на организациите, притежаващи „Знак за качество“ по Програма „Европейски корпус за солидарност“. Събитието се проведе в Центъра за развитие на човешките ресурси и събра структури от цялата страна, които работят активно за развитието на младежкото доброволчество.

„Знакът за качество не е формално признание, той е гаранция за професионализъм, устойчиви практики и реална грижа за младите хора, които участват в доброволчески дейности. Вашата работа е ключова за това доброволците да се чувстват подкрепени, обучени и вдъхновени да допринасят за обществото“, подчерта Младенов.

По време на срещата той акцентира върху ролята на организациите, които развиват и поддържат високия стандарт на Програмата „Европейски корпус за солидарност“. Зам.-министърът изтъкна, че институциите и гражданските организации трябва да работят заедно, за да осигуряват качествени възможности за ангажираност и личностно развитие на младите хора.

Годишната национална среща на организациите със „Знак за качество“ цели да обедини опита, добрите практики и идеите на най-активните партньори в областта на доброволчеството. Тя дава възможност за обмен на знания, изграждане на устойчиви партньорства и обсъждане на бъдещи инициативи, които да насърчават младежката активност и солидарност в България.

