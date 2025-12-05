Зам.-министър Младенов: Доброволчеството е една от най-силните форми на гражданска солидарност

Доброволчеството е една от най-силните форми на гражданска солидарност.

Всеки от вас – личност, организация или младежки център, доказва, че добрите дела са избор и отговорност. Продължавайте да вдъхновявате и да помагате, защото така изграждате по-добро общество. Министерството на младежта и спорта (ММС) ще бъде винаги до вас – вашата енергия и отдаденост заслужават уважение и признателност.

Това каза заместник-министърът на младежта и спорта Петър Младенов по време церемонията по награждаване на победителите в десетото юбилейно издание на конкурса „Мисията доброволец – (не)възможна“.

Конкурсът се организира от ММС по повод Международния ден на доброволеца, който се отбелязва всяка година на 5 декември.

Днес инициативата отбеляза двоен юбилей – 40 години от обявяването на 5 декември за Международен ден на доброволеца от ООН и 10 години от неговото официално честване от ММС в България.

Събитието, което се организира от ММС, се проведе под патронажа на вицепремиера Атанас Зафиров и в партньорство с Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) Българския спортен тотализатор (БСТ).

Тази година конкурсът отчете рекорден брой кандидатури – 150, което показва, че все повече млади хора са ангажирани към доброволческите каузи.

Конкурсът включва четири основни категории – „Изявен млад доброволец“, „Младежка доброволческа инициатива”, „Организация провела доброволческа инициатива“ и „Младежки център – вдъхновител на доброто“.

В рамките на тазгодишното издание победител в категория „Изявен млад доброволец“ бе отличен Симеон Стоянов. В Младежка доброволческа инициатива“ стана „Капка живот“. Отличието за „Младежки център – вдъхновител на доброто“ бе присъдено на Младежки център – Габрово. В категорията „Организация, провела доброволческа инициатива“ победител е Сдружение „Скаутски клуб Мадарски конник“.

Освен основните отличия бяха връчени и допълнителни специални награди. Сред отличените са инициативата „Огнена стихия“, Сдружение „РЕД“, БМЧК – Зверино, както и трима млади доброволци, показали особена отдаденост и личен пример. Това са Димитър Иванов – млад човек, който последователно участва в редица инициативи в подкрепа на общността, Кристина Маринова – активна и вдъхновяваща доброволка, подкрепяща социални и културни каузи, и Ванеса Филипова – инициатор на многобройни акции, които носят положително въздействие върху обществото и младежките общности.

Официални гости на церемонията бяха вицепремиерът Атанас Зафиров, председателят на парламентарната комисия за прякото участие на гражданите, жалбите и взаимодействието с гражданското общество към 51-то Народно събрание Росица Кирова, председателят на Комисията по въпросите на младежта и спорта Габриел Вълков, народният представител Даниел Александров, заместник-министърът на външните работи Николай Павлов, изпълнителният директор на Българския спортен тотализатор Любомир Петров, изпълнителният директор на Центъра за развитие на човешките ресурси Николай Спасов, заместник-председателят на Държавната агенция за закрила на детето Ивайла Касърова и председателят на Националния браншов синдикат “Висше образование и наука” при КНСБ д-р инж. Лилияна Вълчева. Поздравителни адреси бяха получени от председателят на Народното събрание Рая Назарян и министърът на здравеопазването доц. д-р Силви Кирилов.

