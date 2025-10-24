Зам.-министър Михалевска връчи награди за успешно образователно приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

Заместник-министърът на образованието и науката Наталия Михалевска отличи участниците в Националната научно-практическа конференция за разпространение на добри практики в областта на образователната интеграция и на образователното приобщаване на деца и ученици от уязвими групи.

Близо 100 педагози от цялата страна – учители, директори и експерти и началници на РУО получиха отличия от МОН за принос и добро сътрудничество по време на практическите конференции през изминалите десет години.

Първото отличие беше за председателя на Синдиката на Българските учители Янка Такева – съорганизатор на конференцията. Отличено бе и научното жури, оценявало добрите практики – проф. Пламен Макариев, проф. Янка Тоцева, проф. Лиляна Стракова, проф. Сийка Чавдарова-Костова, проф. Йосиф Нунев и доц. д-р Емил Бузов.

По време на форума акценти в представените практики бяха екипната работа – на ученици и на учители, прилагането на иновации, проектно-базирано обучение, с дигитални технологии, включително изкуствен интелект, възпитание чрез изкуство и спорт, работа за социализация на децата, както и различни инициативи за ангажиране на родителите.

„Включващото образование се основава на убеждението, че всяко дете може да учи и да се развива, ако му се осигури подходяща подкрепа. То не изолира учениците с трудности, а ги включва активно в училищния живот. Това е възможността за приобщаване на всяко дете, независимо от етнически, социални или здравословни различия, подчерта Наталия Михалевска.

Тя отбеляза, че езиковата интеграция е инструмент за инклузивното образование – не просто допълнителни часове по български език, а измерване на езиковите компетенции и специфична подготовка, така че образователното приобщаване да е ефективно.

Зам.-министърът акцентира и върху новия начин на годишното оценяване на училищния труд. Занапред ще трябва да се отчитат не просто образователните резултати, а всички усилия за активното включване на децата във всички форми – задължителни, избираеми, по проекти, общуването в родителските срещи.

„Всичко това няма да стане без промени в квалификацията на учителите, ще има приоритетни теми, като една от тях винаги ще бъде приобщаващото образование и грижата за децата, които са различни“, каза Михалевска.

Тя посочи, че модернизацията на образованието, образователната интеграция и необходимостта от социализацията и подготовката за бъдеща реализация налагат промени и в квалификациите, които ще са по приоритетни теми, ще се водят от национални обучители, които ще дават модел за реализиране на политиките за приобщаващото образование. МОН предвижда поне 30% от обученията да бъдат отворени за наблюдение и конфериране от учители и експерти, ще бъдат заснети лекции, които учителите ще могат да гледат свободно по всяко време.

„Самочувствието на учителите дава самочувствие на системата. То е част от квалификацията и самоподготовката, без самочувствие и стремеж за развитие човек няма кака да има желание да продължи. Пожелавам ви да продължите да си споделяте добрите практики и след тази конференция“, каза Наталия Михалевска.

Успешните директори и учители бяха приветствани и от председателя на СБУ Янка Такева, по чиято идея започва провеждането на форума за споделяне на добри практики. Тя благодари на участниците, които са презентирали своите лични успешни образователни политики и акцентира върху необходимостта за промени в подготовката на учители във висшите училища.

