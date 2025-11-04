Зам.-министър Михалевска: Да преподаваш Холокоста е да знаеш за лагерите на смъртта, но и знаеш за Декларацията на оцелелите и за силата на прошката

Обединява ни мисията да обучаваме децата по теми като Холокоста, толерантността и културното многообразие.

Това каза заместник-министърът на образованието и науката Наталия Михалевска при откриването на обучение на учители по Националната програма „Квалификация на педагогическите специалисти“. Тридневният семинар се провежда в изпълнение на Меморандума между Министерството на образованието и науката и „Яд Вашем“ – Мемориален център за жертвите и героите на Холокоста на Държавата Израел.

В семинара участват педагогически специалисти от цялата страна. „Радвам се, че в обучението ще участват учители както от малки, така и от големи населени места, от училища с малък брой ученици, но и от някои от най-желаните образователни институции. Това ще даде възможност за създаване на мрежа от учители, които ще могат да обучават и да възпитават чрез социално – емоционално учене по темата Холокоста“, посочи Наталия Михалевска. Според нея обмяната на добри практики е от изключително значение за прилагането на ефективни и иновативни методи на преподаване, с които да постигнем целта за качествено образование. “Затова е предимство, когато можем да преподаваме, но и да възпитаваме децата в културно многообразие”, каза още заместник- министърът на образованието и науката.

„Да преподаваш Холокоста е да знаеш за лагерите на смъртта, но да знаеш и за декларацията на оцелелите, и за смисъла на прошката. Важно е искреното докосване до общата историческа памет, но е също толкова важно е да направиш собствените си усилия да изследваш, анализираш и съпреживяваш историческите факти и събития“, обърна се зам.-министърът към учителите.

Основната роля на образователната система е не само да предаде информацията, знанието, историческите факти, но специално да предаде ценностите, които правят българския народ толкова уникален в защитата на българските евреи, заяви посланикът на Държавата Израел н.пр. Йоси Леви Сфари.

За нас като държава борбата с антисемитизма е приоритет и тя е тясно свързана с изучаването на Холокоста в училище, заяви Ангел Банджов, директор на дирекция „Права на човека“ в Министерството на външните работи.

Сред гостите на откриването бяха още Тадиан Поплингер, зам.-ръководител на Посолството на Държавата Израел, експерти от Министерство на външните работи и от МОН.

Facebook

Twitter



Shares