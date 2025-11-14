Зам.-министър Методиев участва в редовното заседание на Съвет ЕКОФИН

Заместник-министърът на финансите Методи Методиев участва в редовното заседание на Съвет по икономически и финансови въпроси на ЕС (ЕКОФИН), което се проведе в Брюксел.

Европейските финансови министри обсъдиха редица ключови теми, сред които: енергийното данъчно облагане; премахването на прага за освобождаване от мита за стоки, влизащи в ЕС; годишния доклад за 2025 г. на Европейския фискален съвет; опростяването на законодателството на ЕС; агресията на Русия срещу Украйна; икономическото възстановяване на Европа и заключенията за европейската статистика.

Заместник-министър Методиев отчете постигнатия напредък в областта на енергийното данъчно облагане, както и факта, че някои от изразените опасения са взети предвид. Изрази сериозните опасения на страната относно предложението за автоматично индексиране, което ще има най-голямо въздействие върху държавите членки, вкл. България, прилагащи минимални нива на данъчно облагане на енергийните продукти.

По темата за въвеждане на опростено тарифно третиране за дистанционни продажби на стоки и премахването на прага за освобождаване от мита се постигна политическо съгласие и се прие декларация, внесена от Франция, за намиране на правно и техническо решение за бързото премахване на прага. България настоя Европейската комисия да представи конкретен план за действие с ясно разписани срокове.

Съвет ЕКОФИН прие изменения на националните планове за възстановяване и устойчивост на Белгия, Люксембург, Хърватия, Естония, Румъния и Словакия.

Министрите одобриха заключения относно постигнатия напредък по статистическите приоритети на ЕС и предоставиха насоки за бъдещата работа в тази област.

Facebook

Twitter



Shares