Зам.-министър Мечкунова: Реформата за детското правосъдие ще бъде довършена

Екипът на Министерството на правосъдието е решен да довърши реформата в детското правосъдие, за която се говори над 10 години.

Това заяви заместник-министър Михаела Мечкунова по време на участието си днес в две събития посветени на предотвратяване на насилието над деца и между деца.

„В междуведомствена разширена работна група в Министерството на правосъдието по изготвяне на законодателни изменения в областта на борбата с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните приемаме и разглеждаме всички критики и коментари на експертите по темата“, каза Михаела Мечкунова пред форума по проекта на Българския хелзинкски комитет (БХК) „Прекратяване на насилието над деца във възпитателни училища-интернати и социално-педагогически интернати в България“. Тя подчерта, че екипът на министерството е наясно с „тънките линии, по които все още има неясноти“ и увери, че се търси най-добрият компромисен вариант по спорните моменти.

Организаторите представиха обобщен доклад от мониторинг в институциите за малолетни и непълнолетни в конфликт със закона. В него са набелязани спешни мерки за защита на правата на децата в институциите за възпитателен надзор до осъществяване на реформата в детското правосъдие.

Сред тях се открояват: налагане на всички възпитателни мерки от съд, а не от местните комисии за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни; възпитателните мерки да се налагат само като отклоняване от системата за наказателно правосъдие и то само по отношение на непълнолетни. А на малолетните да се налагат мерки по Закона за закрила на детето; осигуряване на подходяща адвокатска защита; изготвят личностни характеристики на децата в конфликт със закона на възможно най-ранен етап; включване на родителите в процесите по налагането и на изпълнението на мерките; въвеждане на широк спектър от програми за деца в конфликт със закона, включително оценка и терапии на психичните и поведенчески разстройства.

На форума в Бояна присъстваха представители на Комитета по правата на детето на ООН, УНИЦЕФ България, Министерството на образованието и науката, Държавната агенция за закрила на детето.

По късно заместник-министър Мечкунова участва в национална кръгла маса за предотвратяване на насилието между деца, организирана от Народното събрание.

Facebook

Twitter



Shares