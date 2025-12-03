Зам.-министър Мечкунова откри Регионалния център за консултиране към Адвокатска колегия – Добрич

Заместник-министърът на правосъдието Михаела Мечкунова и председателят на Националното бюро за правна помощ (НБПП) Наталия Илиева се включиха днес в откриването на Регионалния център за консултиране (РЦК) към Адвокатска колегия – Добрич.

В него по график адвокатите от колегията ще предоставят безплатни консултации на лица от уязвими социални групи на адрес ул. „Максим Горки“ № 8 в града.

Разширяването на мрежата от РЦК е приоритетна политика на министъра на правосъдието Георги Георгиев. Само през последните месеци нови центрове бяха открити в Русе и Бургас, а с днешното откриване в Добрич общият им брой достига 27 в цялата страна.

„Откриването на този център е още една категорична стъпка в националните усилия за разширяване на достъпа до правосъдие и за защита на основните права на човека, утвърдени в международни и национални правни актове, в името на върховенството на правото“, каза по време на събитието зам.-министър Мечкунова.

Тя бе категорична, че в правовата държава достойнството и правата на човека се защитават всеки ден, с постоянство и ангажираност. А това изискване последователно се отстоява както от Европейския съд по правата на човека и Съда на Европейския съюз, така и от националните съдилища, които следят за спазването на принципите, върху които почива нашият правов ред.

„Насилието – и в частност домашното насилие – е сред най-тежките посегателства срещу основните човешки права. Именно затова през последните години темата за противодействието на домашното насилие заема централно място в политиките на държавата. Днес можем да говорим за стабилна законодателна рамка, ясни механизми за превенция и защита, както и за конкретни инструменти, които да дадат реална опора на пострадалите“, каза още заместник-министърът.

„Министерството на правосъдието ще продължи да поставя тази тема сред своите безусловни приоритети. А наш дълг, на всички нас, е да не отклоняваме внимание, докато домашното насилие стане инцидентно явление, а не системен проблем“, каза в заключение Мечкунова.

