Зам.-министър Мечкунова: Обедининените ни усилия са ключови за превенцията на домашното насилие

Обединяване усилията на държавната, местната власт и неправителствения сектор е ключово за борбата и превенцията на домашното насилие, защото нито една институция самостоятелно не би се справила с този проблем.“

Това заяви заместник-министърът на правосъдието Михаела Мечкунова днес в Перник преди подписването на актуализиран Регионален координационен механизъм за реакция при случаи на домашно насилие, инициирано от Фондация „П.У.Л.С.“

Той обхваща специализираните институции в общините Перник, Радомир, Брезник, Трън и Земен, които работят с хора, засегнати от домашно насилие. Сред тях са общинската администрация, полицията, адвокатските съвети, социални и образователни служби, отдел „Закрила на детето“, Фондация „П.У.Л.С.“ и др. неправителствени организации.

Документът съдържа ясно разписани отговорности на институциите, правила и начин на действие, обмен на информация, оценката на риска, насочването към компетентните органи, определянето на мерките за защита, предоставянето на правна защита, психологическа и здравна помощ при всеки сигнал за домашно насилие, както и настаняване в кризисен център.

Михаела Мечкунова подчерта, че правителството доказва последователните си и категорични действия за противодействие на този тежък за обществото проблем с приемането на изключително нужния координационен механизъм за помощ и подкрепа на пострадали от домашно насилие, в който ясно са разписани задълженията на всяка институция.

Тя припомни, че преди дни в Добрич бе открит поредният Регионален център за безплатно консултиране, включително на хора пострадали от домашно насилие. Така тези центрове в страната вече са 27.

Мечкунова отбеляза и важната роля на неправителствения сектор в този процес по превенция от домашно насилие и помощ за пострадалите.

Сред присъстващите на събитието бяха областният управител на Перник Людмил Веселинов и заместник-кметът на община Перник Стефан Кръстев.

