Зам.-министър Лазарова: Приобщаването и интеграцията са във фокуса на работата на МОН

Приобщаването и интеграцията на всички деца в образователната система са ключов приоритет на МОН, а вашите усилия дават все по-видими резултати.

Това каза заместник-министърът на образованието и науката Емилия Лазарова при откриването на Десетата национална научно-практическа конференция за разпространение на добри практики в областта на образователната интеграция и на образователното приобщаване, в която участват учители и медиатори от училища с концентрация на уязвими групи от цялата страна.

„Споделянето на добри практики е особено ценно за политиките, които провежда МОН в тази област“, подчерта Емилия Лазарова. Тя изрази увереност, че иновативните методи, заниманията по интереси и работата с родители, които ще бъдат представени в рамките на тридневния форум, ще начертаят бъдещи политики. Тя благодари на учителите за тяхната всеотдайност и творчество в работата с деца и ученици и подчерта значението и на различни дейности по националните програми на МОН, както и по проекти с европейско финансиране.

Приветствие към конференцията отправи и председателят на СБУ Янка Такева, която благодари на МОН за чуваемостта спрямо идеите и предложенията на синдикати и учители. Тя отбеляза важната задача на образователната система за интеграцията, като акцентира върху политиките за ранното детско развитие.

Сред участниците във форума, организиран от Министерството на образованието и науката и Синдиката на българските учители, бяха директорите на дирекция „Приобщаващо образование“ и „Организация и контрол“ в МОН Грета Ганчева и Нели Цекова, началници на 20 регионални управления на образованието в страната, жури от университетски преподаватели, експерти от МОН и РУО и др.

Участниците в конференцията бяха приветствани от фолклорна група в ОУ „Христо Ботев“ в Ракитово.

