Зам.–министър Лазарова посрещна младите учители в Софийска област

72 млади педагогически специалисти за първи път прекрачиха прага на 55 училища и 11 детски градини от 16 общини в Софийска област.

Сред тях са и 6 ресурсни учители в Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-област.

„Вие сте избрали да бъдете учители, защото това не е просто работа, а призвание“, каза в приветствието си към тях заместник-министърът на образованието и науката Емилия Лазарова. Тя пожела на младите учители да бъдат здрави и да се въоръжат с търпение. „Бъдете професионално отговорни, вслушвайте се в съветите на по-опитните колеги, защото те са преживели много и имат какво да споделят. Ценете се взаимно и работете в екип”, обърна се заместник-министърът към тях.

С приветствия и пожелания за смелост по пътя, който са избрали, творческо вдъхновение и реализиране на професионалните им стремежи, към младите учители се обърнаха Рени Николова, зам.-кмет на община Елин Пелин, и началникът на РУО – София-област Росица Иванова. Талантливи малки актьори и учители от Начално училище „Христо Ботев“ в Елин Пелин бяха подготвили постановка – специален поздрав към младите педагози.

Тържествената церемония се организира от Регионалното управление на образованието в София-област в навечерието на 5 октомври – международния ден на учителя.

На официалното посрещане на младите учители присъстваха директори на училища, експерти от екипа на РУО – София-област, служители от общинска администрация Елин Пелин.

