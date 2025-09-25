Зам.-министър Лазарова: Енергоинтензивните индустрии формират около 5% от брутната добавена стойност на национално ниво

През 2024 г. продукцията на предприятията в сектора е генерирала близо 24% от стойността на българския износ, подчерта тя

Значението на енергоинтензивните индустрии за българската икономика е много голямо. Те формират около 5% от брутната добавена стойност на национално ниво и над 15% от стойността в индустриалния сектор. Това заяви заместник-министърът на икономиката и индустрията Невена Лазарова, която откри кръгла маса на тема „Пътна карта за декарбонизация на енергоинтензивната индустрия“, организирана от Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК).

По думите й през 2024 г. продукцията на тези предприятия е генерирала приблизително 24% от стойността на националния износ, като в сектора са заети над 27 000 души.

В контекста на нарастващите глобални предизвикателства, включително високите цени на енергията и необходимостта от устойчиво развитие, Лазарова акцентира върху необходимостта от технологична трансформация, мащабни инвестиции и по-ефективно използване на ресурсите в индустриалното производство.

Зам.-министър Лазарова подчерта, че Министерството на икономиката и индустрията активно подкрепя усилията на българските предприятия за осигуряване на стабилни и устойчиви енергийни източници, като ключов елемент за повишаване на конкурентоспособността им в условията на ускорен зелен и цифров преход.

„През 2025 г. поставихме индустрията като национален приоритетен сектор и започнахме разработването на Национална индустриална стратегия с хоризонт 2025–2030 г.“, заяви икономическият зам.-министър.

Тя представи основните приоритети на предстоящата стратегия, сред които са подобряване на нормативната среда, ускоряване на зеления и цифров преход, както и изграждането на съвременна индустриална инфраструктура.

Кръглата маса събра представители на институции, индустриални сдружения, бизнес организации и експерти, които обсъдиха перспективите за развитие на българската енергоинтензивна индустрия.

Facebook

Twitter



Shares